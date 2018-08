Teisėsaugos teigimu, tokių veiksmų imtasi dėl pažeidimų, susijusių su neteisėta prieiga prie valstybinės naujienų agentūros BELTA informacijos. Antradienį šalyje buvo sulaikyti mažiausiai keturi žurnalistai, dirbantys dviejuose populiariuose naujienų portaluose – tut.by ir „BelaPAN“. Jie kaltinami „neteisėtai panaudojus kompiuterinę informaciją siekiant asmeninės naudos“. Europos taryba ir organizacija „Žurnalistai be sienų“ (Reporters Without Borders) antradienį išreiškė susirūpinimą dėl sulaikymų, nors Baltarusijos užsienio reikalų ministerija tikino, kad jie „neturi nieko bendra su spaudos laisvės klausimais“. Pavliukas Bykovskis – baltarusių žurnalistas, dirbantis „Deutsche Welle“ rusų redakcijoje ir žinomas kaip ekspertas žiniasklaidos klausimais – trečiadienio rytą socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė, kad „pas mane atėjo Tyrimų komitetas“. Jo žmona Olga Bykovskaja irgi patvirtino tviteryje, kad jų namuose buvo atlikta krata. Pora neatsakė į skambučius. Nekilnojamo turto tinklapio „Realt.by“ vyriausiasis redaktorius Vladislavas Kuletskis sakė radijui „Laisvosios Europos radijas/Laisvės radijas“ (Radio Free Europe/Radio Liberty, RFE/RL), kad tyrėjai atliko kratas portalo biuruose, konfiskavo kompiuterių ir sulaikė jį bei dar tris žurnalistus. „Realt.by“ žurnalistai taip pat buvo nepasiekiami telefonu. Trečiadienį pasirodė pranešimų, kad į teisėsaugos akiratį pateko dar dvi žiniasklaidos priemonės. Verslo dienraštis „Belorusy i rynok“ pranešė, kad į apklausą buvo iškviestas jo žurnalistas Aleksejus Žukovas, o žurnalo „Belorusskoje selskoje choziaistvo“, kuriame šis reporteris dirbo anksčiau, darbuotojai paskelbė, kad jų biure buvo atlikta krata. Valstybinė naujienų agentūra BELTA teigia, kad kitos žiniasklaidos priemonės nemokėjo jai prenumeratos mokesčio, o pareigūnai pareiškė, kad jos „verslo reputacijai buvo padaryta žalos“. Jei sulaikyti žurnalistai bus pripažinti kaltais, jiems gali būti skirta iki dvejų metų įkalinimo bausmė. Tokių griežtų veiksmų Tyrimų komitetas ėmėsi nepaisant to, kad BELTA leidžia laisvai peržiūrėti jos straipsnius 15 minučių vėliau negu jie tampa prieinami prenumeratoriams. P. Bykovskis pareiškė RFE/RL, kad jau seniai neskaitė šios naujienų agentūros skelbiamų žinių. Didžiausio nepriklausomo naujienų portalo tut.by redaktorė Marina Zolotova praleido sulaikymo centre naktį, jai buvo skirta dar trys dienos kardomojo kalinimo, patvirtino jos artimieji. Dar trijų tut.by žurnalistų buvimo vieta nėra žinoma. Dar vieno žinių tinklapio „BelaPAN“ vyriausioji redaktorė Irina Levšina sakė naujienų agentūrai AFP, kad tyrėjai neleido portalui atstovaujančiam advokatui aplankyti jų sulaikytos žurnalistės Tatjanos Korovenkovos. I. Levšina teigia, kad teisėsauga verčia žurnalistę naudotis valstybės paskirto advokato paslaugomis. Tuo tarpu Breste trečiadienį buvo sulaikytas tinklaraštininkas ir opozicijos veikėjas Aleksandras Kabanovas. Anot nepriklausomos žurnalistės Tamaros Ščepetkinos, jis kaltinamas įžeidęs vieną policininką. „Žurnalistai be sienų“ spaudos laisvės reitinge Baltarusija užima 155 vietą iš 180.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.