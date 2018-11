Baltarusija yra vienintelė Europos valstybė, kur tebevykdoma mirties bausmė. Tai buvo pirmosios egzekucijos, įvykdytos šiais metais šalyje, kuriai ilgiau kaip du dešimtmečius vadovauja autokratiškas prezidentas Aleksandras Lukašenka. Mirtininkų eilėje šiuo metu laukia dar trys nuteistieji. Baltarusijos pareigūnai iš karto neinformuoja artimųjų apie įvykdytą mirties bausmę, kūnai jiems neperduodami. Europos Sąjunga ir Europos Taryba pasmerkė Baltarusijoje nuteistiesiems skirtas mirties bausmes, kai apie jas buvo pranešta. 37 metų Igoriui Geršanovui ir 32 metų Semionui Bereinovui mirties bausmės buvo skirtos praėjusių metų liepą, teismui pripažinus juos kaltais dėl žmogžudysčių, susijusių su nekilnojamo turto aferomis. Nekilnojamo turto agentais apsimetę vyrai įtikindavo pagyvenusius žmones pigiai parduoti jiems savo butus, o paskui juos nužudydavo. Apie S. Bereinovui įvykdytą mirties nuosprendį nuteistojo artimieji pranešė antradienį, informavo „Viasna“. Trečiadienį I. Geršanovo motinai teismas patvirtino, kad jos sūnus nubaustas. Į teismą moteris kreipėsi po to, kai nebegavo sūnaus laiškų, o kalėjimo vadovybė ją informavo, kada kalėjime jo nebėra, pranešė žmogaus teisių grupė. Šį mėnesį Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitetas pareiškė, kad Baltarusijoje „toliau skiriamos ir vykdomos mirties bausmės“, ir šalis nepakluso prašymui sustabdyti mirties bausmės nuosprendžio skyrimą ir vykdymą šešiose paskutinėse bylose. JT taip pasmerkė „traumuojančią“ ir „nežmonišką procedūrą“, nes artimiesiems nepranešama nuosprendžio vykdymo data ir jie negali palaidoti kūno. Anot žiniasklaidos pranešimų, Baltarusijoje nuteistiesiems mirties bausmė vykdoma šūviu į pakaušį, bet procedūros detalės laikomos griežtai įslaptintos, taip pat neskelbiama oficiali egzekucijų statistika. Pernai egzekucijos buvo įvykdytos dviems žmonėms, nuteistiems už nužudymą ir išprievartavimą. Mirties bausmė tebegalioja ir kaimyninėje Rusijoje, tačiau ji nevykdoma nuo 1996 metų. 2016 metais Europos Sąjunga (ES) atšaukė sankcijas Baltarusijai, šiuo žingsniu siekdama pagerinti žmogaus teisių padėtį šalyje. Beveik trys ketvirtadaliai pasaulio valstybių yra atsisakiusios mirties bausmės arba sustabdžiusios jos vykdymą, skelbia „Amnesty International“.

