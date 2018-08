Iš viso areštuoti ir po sulaikymo centre praleistos nakties bei apklausos į laisvę paleisti buvo aštuoni žurnalistai. Nuo antradienio iki ketvirtadienio šalyje buvo atlikta kratų tų žurnalistų darbovietėse ir namuose. Teisėsaugos teigimu, tokių veiksmų imtasi dėl pažeidimų, susijusių su neteisėta prieiga prie valstybinės naujienų agentūros BELTA informacijos. Penktadienį buvo paleisti paskutiniai du iš teisėsaugos akiratin patekusių žurnalistų: Pavliukas Bykovskis – baltarusių žurnalistas, dirbantis „Deutsche Welle“ rusų redakcijoje ir žinomas kaip ekspertas žiniasklaidos klausimais – bei žinių tinklapio „BelaPAN“ vyriausioji redaktorė Irina Levšina. P. Bykovskis radijui „Laisvosios Europos radijas/Laisvės radijas“ (Radio Free Europe/Radio Liberty, RFE/RL) trečiadienį sakė, kad BELTA naujienų srautu jis nesidomi jau daugybę metų ir su byla neturi nieko bendra. „Turiu įtariamojo statusą“, – sakė žurnalistas. Jis vylėsi, kad gaus akreditaciją ir galės tęsti darbą su „Deutsche Welle“. Tuo tarpu į laisvę išėjusi I. Levšina pasakojo, kad sulaikymo centro darbuotojai su ja elgėsi pagarbiai. Pasak jos, ten dirbantys pareigūnai „atrodė suprantantys visišką šių įvykių absurdiškumą“. Žurnalistės apklausa truko dvi valandas. Tiek P. Bykovskis, tiek I. Levšina sakė turėję pasirašyti pasižadėjimą neatskleisti bylos detalių. Pasak analitikų, pastarieji įvykiai – žurnalistų sulaikymai ir jų kompiuterių konfiskacija – yra bandymas perimti likusių kelių nepriklausomų Baltarusijos leidinių kontrolę. Minskas savo ruožtu tvirtina, kad ši byla nėra politinė ir „neturi nieko bendra su spaudos laisvės klausimais“. Trečiadienį „Deutsche Welle“ Baltarusijos ambasadoriui Vokietijoje išsiuntė protesto žinutę. Baltarusių teisėsaugos veiksmus kritikavo Europos Taryba ir nevyriausybinė organizacija „Žurnalistai be sienų“, o JAV ambasada Baltarusijoje paragino nedelsiant paleisti sulaikytus žurnalistus. Tie nepriklausomi žurnalistai kaltinami „neteisėtai panaudojus kompiuterinę informaciją siekiant asmeninės naudos“. Valstybinė naujienų agentūra BELTA teigia, kad kitos žiniasklaidos priemonės nemokėjo jai prenumeratos mokesčio, o pareigūnai pareiškė, kad jos „verslo reputacijai buvo padaryta žalos“. Jei sulaikyti žurnalistai bus pripažinti kaltais, jiems gali būti skirta iki dvejų metų įkalinimo bausmė. Tokių griežtų veiksmų Tyrimų komitetas ėmėsi nepaisant to, kad BELTA leidžia laisvai peržiūrėti jos straipsnius 15 minučių vėliau negu jie tampa prieinami prenumeratoriams. „Bendra saugumo vadų užduotis yra bauginti žmones ir didinti savicenzūrą, kad žiniasklaidos sektorius būtų labiau kontroliuojamas“, – sakė „BelaPAN“ politologas Aleksandras Klaskovskis. Valstybė jau kontroliuoja televiziją ir radiją, o „interneto era lyderius verčia pajusti, kad jie praranda įtakos svertus“. Tarp teisėsaugos taikinių – ir didžiausias nepriklausomas naujienų portalas tut.by, kuris yra itin populiarus šalyje, pažymėjo A. Klaskovskis. Baltarusių pareigūnai tvirtina, kad tut.by vyriausioji redaktorė Marina Zolotova prastai vykdė savo kaip vadovės pareigas, o už tai jai gresia iki penkerių metų kalėjimo.

