Baltarusijoje bendras patvirtintų COVID-19 atvejų skaičius viršijo 200 000

Be to, per praeitą parą šalyje mirė 10 koronavirusu užsikrėtusių pacientų.

Sekmadienį buvo skelbta apie nustatytus 1 837 naujus užsikrėtimo atvejus ir devynių pacientų mirtį.

Ministerijos duomenimis, nuo pandemijos pradžios COVID-19 aukų Baltarusijoje skaičius išaugo iki 1 461.

Iš gydymo įstaigų per parą buvo išrašyti 995 pacientai, o bendras ligoninėse gydytų ir išrašytų COVID-19 pacientų skaičius padidėjo iki 183 625.