Baltarusijoje – 977 nauji COVID-19 atvejai, mirė penki užsikrėtusieji

Baltarusijoje per praėjusią parą patvirtinti 977 nauji koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejai, be to, mirė penki anksčiau užsikrėtę žmonės, sekmadienį pranešė Sveikatos apsaugos ministerija.