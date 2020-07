Ankstesnę dieną buvo fiksuota 167 nauji užsikrėtimo atvejai.

Be to, per pastarąją parą šalyje mirė dar penkti koronavirusu užsikrėtę pacientai.

„Per visą infekcijos plitimo laikotarpį šalies teritorijoje mirė 524 pacientai (liepos 23-osios duomenimis – 519), kuriems buvo nustatyta koronavirusinė infekcija ir kurie taip pat sirgo įvairiomis lėtinėmis ligomis“, – rašoma ministerijos paskelbtame pranešime.

Ministerija taip pat nurodė, kad šalyje pasveiko ir iš ligoninių buvo išrašyti 59 755 pacientai, persirgę COVID-19, iš jų 316 – per pastarąją parą.

Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, nuo pandemijos pradžios Baltarusijoje atlikta daugiau nei 1,23 mln. testų koronaviruso infekcijai nustatyti.