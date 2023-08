Baltarusijai – kaltinimai įsiveržimu į Lenkijos oro erdvę: informuota NATO, pasienyje didinamas karių skaičius

Du netoli sienos skridę Baltarusijos sraigtasparniai pažeidė Lenkijos oro erdvę, antradienį pranešė Lenkijos naujienų agentūra PAP, remdamasi Gynybos ministerija.

Antradienį sraigtasparniai kirto sieną Belovežo rajone, maždaug už 250 kilometrų į rytus nuo Varšuvos. Ministerija nurodė, kad sraigtasparniai skrido labai mažame aukštyje, todėl radiolokatorių sistemoms buvo sunku juos aptikti.

Lenkijos gynybos ministras Mariuszas Blaszczakas įsakė padidinti karių skaičių pasienyje ir skirti papildomų išteklių, įskaitant kovinius sraigtasparnius. Lenkija apie incidentą informavo NATO.

Ok! udała się geolokalizacja zdjęcia z Podolan. MON jednak mijał się z prawdą. Przelot miał miejsce. Zdjęcia dzieli 10 lat ale drzwi, budynek, słup, drzewo z tyłu są identyczne. Białorusini lecieli znad centrum Białowieży na południe. Proszę o retweety. https://t.co/FfibSICB89 pic.twitter.com/SiKHoh5pOF



Rusijos privačios kariuomenės „Wagner“ kovotojų antplūdis į Baltarusiją sukėlė nerimą Lenkijoje ir kitose NATO šalyse. Todėl Lenkijos kariuomenė jau buvo permetusi papildomų karių iš šalies vakarų į rytus.

Šeštadienį Lenkijos ministras pirmininkas Mateuszas Morawieckis pareiškė susirūpinimą dėl „Wagner“ samdinių judėjimo Baltarusijoje Lenkijos link. Dėl to padėtis pasienyje „dar grėsmingesnė“, sakė jis.

Ciekawa historia. Od rana napływają informacje o dwóch białoruskich śmigłowcach nad Białowieżą. Budziło to wątpliwości. Pojawiło się jednak więcej zdjęć, które jednoznacznie wskazują na demonstracyjny przelot BY Mi-24 i Mi-8 nad ter. Polski. MON zaprzecza "to nie miało miejsca". pic.twitter.com/SSyCENqx8k