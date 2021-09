Baltarusija skelbia apie nušautą KGB pareigūną: paviešintas vaizdo įrašas kelia klausimų

Anksčiau valstybinė naujienų agentūra „BelTA“ paviešino incidento įrašą. Laiptinėje filmavo jėgos struktūrų pareigūnai, skelbia dw.com. Be to, dar viena filmavimo kamera buvo įjungta bute. Bute padarytame vaizdo įraše figūruoja ir moteris, fiksuojanti įvykius telefonu.

Kaip vėliau pranešė Baltarusijos tyrimų komitetas, sulaikyta į KGB pareigūną šovusio vyro žmona, įtariama „dalyvavimu nužudyme“. Kodėl buto savininko bute buvo įjungta kamera, nepaaiškinta.

Videomedžiagoje jis laiko medžioklinį šautuvą, paskui pasigirsta šūvis, tačiau nužudymo akimirka neužfiksuota. Vėliau matyti ant grindų gulintis kruvinas KGB pareigūnas.

Kaip nurodyta Baltarusijos KGB interneto svetainėje, į pareigūną šovęs asmuo buvo nukautas. Baltarusijos „Telegram“ kanaluose pasirodė informacija, kad nukautasis – informacinių technologijų bendrovės „EPAM“ darbuotojas Andrejus Zelceris. Vaizdo įraše jį identifikavo pažįstami. Jis gyveno su žmona ir sūneliu.



Keletas žmonių atkreipė dėmesį į vaizdo įraše pastebėtus neatitikimus ir suabejojo incidento aplinkybėmis, skelbia rferl.org.

Baltarusijos opozicijos lyderės Sviatlanos Cichanouskajos vyresnysis patarėjas Franakas Viačorka tviteryje parašė, kad KGB pareigūnų nukautas vyras dirbo informacinių technologijų įmonėje „EPAM Systems“, vykdančioje veiklą ir Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV).

„Kyla tiek daug klausimų. Šiandien KGB darbuotojų nušautas Andrejus Zelceris dirbo vienoje didžiausių Baltarusijos IT bendrovių „EPAM Systems“. Taip pat jis, regis, turėjo JAV pilietybę. Anot jo bičiulių, Andrejus rėmė Baltarusijos demokratinį judėjimą. Jo žmona sulaikyta“, – nurodė F. Viačorka, tačiau neatskleidė informacijos šaltinio.

