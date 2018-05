Šiuo žingsniu Minskas atkūrė savo diplomatinę atstovybę Stokholme iki to lygio, koks buvo prieš vadinamąjį „pliušinių meškiukų desanto“ diplomatinį skandalą. Stokholmo ambasadorių ir visus švedų diplomatus Baltarusija išsiuntė po 2012-ųjų rugpjūtį vienos Švedijos viešųjų ryšių kompanijos surengtos protesto akcijos, kai lengvasis lėktuvas, pilotuojamas Švedijos piliečių, kirto iš Lietuvos pusės Baltarusijos oro erdvę ir mėtė virš sostinės ir Minsko srityje esančio Iveneco pliušinius meškiukus su raginimais užtikrinti spaudos laisvę šalyje. Susiję straipsniai: Švedijos interesams Baltarusijoje atstovaus Estija Politikos apžvalgininkas: prasidėjo masinis Minsko spaudimas Vilniui Buvusiam Švedijos ambasadoriui Stefanui Erikssonui teko palikti Baltarusiją, nes nebuvo pratęstas jo akreditacijos galiojimas. Švedijos užsienio reikalų ministerija tuomet pareiškė, kad Minskas išvarė diplomatą ir atsisakė priimti naują Baltarusijos ambasadorių. Švedų URM savo ruožtu liepė dviems aukšto rango Baltarusijos atstovams palikti Švediją. Tuo tarpu Baltarusijos URM atšaukė savo diplomatinę misiją iš Stokholmo ir pasiūlė Švedijai padaryti tą patį.

Nuo 2012-ųjų rugpjūčio iki 2013-ųjų liepos Švedija neturėjo Minske atstovo, turinčio diplomato statusą. Vėliau Stokholmo diplomatinės misijos laikinuoju vadovu tapo Martinas Obergas, kurį 2015-ųjų balandį Švedijos vyriausybė paskyrė ambasadoriumi. 2017-ųjų rugsėjį šias pareigas pradėjo eiti Christina Johannesson. Tuo tarpu 2016-ųjų gruodį Baltarusijos diplomatas Aleksejus Paplavskis buvo paskirtas laikinuoju įgaliotiniu, atsakingu už šalies reikalus Švedijoje, o 2017-ųjų lapkritį Stokholme buvo atidaryta Minsko ambasada. Paskirtasis ambasadorius D. Mirončikas nuo 2014-ųjų vasario iki šiol ėjo Baltarusijos URM atstovo spaudai pareigas.

