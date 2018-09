„Mes stebime šią situaciją. Žinoma, priklausomai nuo jos plėtotės būsime priversti tam tikru būdu adaptuoti savo poziciją atitinkamose srityse“, – ketvirtadienį per trumpą spaudos konferenciją sakė Užsienio reikalų ministerijos atstovas Anatolijus Glazas. Minskas įsitikinęs, kad „saugumas nedalomas, jo negalima pasiekti raumenų auginimu“. „Šiuolaikinių technologijų pasaulyje, įskaitant karinę sferą, papildomų užsienio karinių objektų ir pajėgų pertempimas į savo teritoriją – tai žaidimas su nuliniu rezultatu. Tai tik silpnina konkrečios valstybės ir kaimyninių šalių saugumą, prisideda prie karinės ir politinės įtampos didinimo ir naujų skiriamųjų linijų atsiradimo“, – pažymėjo A. Glazas. „Tokie žingsniai nesustiprins šiuo metu taip reikalingo stabilumo, prognozuojamumo ir skaidrumo mūsų regione“, – pabrėžė jis.

