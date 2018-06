Susitarimas buvo pasirašytas po Baltarusijos prezidento Aleksandro Lukašenkos ir Kinijos lyderio Xi Jinpingo derybų. Praėjusį mėnesį Baltarusijos ministras pirmininkas Andrejus Kobiakovas sakė, kad jo šalis bus viena pirmųjų Europoje, pasirašiųsių tokį susitarimą su Kinija. „Nėra abejonių, kad abipusis vizų atšaukimas atvers naujų galimybių bendradarbiauti ne tik turizmo sferoje, bet ir prekybos, kultūros, švietimo srityse“, – sakė premjeras kinų naujienų agentūrai „Xinhua“. Pasak A. Kobiakovo, 2017 metais Baltarusijoje apsilankė per 3,2 tūkst. kinų turistų – beveik dvigubai daugiau nei 2016-aisiais. „Pagal šį rodiklį svečiai iš Kinijos pirmąkart aplenkė tradiciškai Baltarusijoje besilankančius turistus iš Vokietijos ir Izraelio. Daugiau keliautojų atvyksta tik iš šalių, su kuriomis turime bendrą sieną“, – sakė Baltarusijos premjeras. Kiek anksčiau apie galimą bevizio režimo įvedimą Kinijos piliečiams yra užsiminęs baltarusių parlamento aukštųjų rūmų – Baltarusijos Respublikos Tarybos – pirmininkas Michailas Miasnikovičius. Pasak jo, kalbama apie abipusį vizų atšaukimą, kuris galiotų iki 30 dienų. Šiuo metu Baltarusijoje galioja bevizis režimas organizuotoms turistų grupėms iš Kinijos. Be to, Kinijos piliečiai, turintys Šengeno zonos vizas, gali Baltarusijoje praleisti iki penkių dienų.

