Balsavimas Sakartvelo prezidento rinkimų antrajame ture vyksta sklandžiai

Ji priminė partijoms, kad balsavimo dieną draudžiama bet kokia agitacija. Valdančioji partija „Gruzijos svajonė“ savo ruožtu paragino šalininkus nepasiduoti provokacijoms, kurias esą gali rengti politiniai politiniai oponentai. Šios partijos narė, parlamento vicepirmininkė Tamara Čugošvilli, trečiadienį surengtoje trumpoje spaudos konferencijoje sakė, jog kol kas jokių rimtų incidentų neužfiksuota. Tačiau ji pranešė, jog būta bandymų surengti provokacijas keliose rinkimų apylinkėse. Dėl šios priežasties T. Čugošvili paragino Vidaus reikalų ministeriją ir rinkimų komisijas užtikrinti tinkamas sąlygas rinkėjams pareikštin savo valią. Prezidento rinkimų antrajame ture valdančiosios partijos „Gruzijos svajonė“ palaikoma kandidatė Salomė Zurabišvili ir Grigolas Vašadzė, kurio kandidatūrą iškėlė opozicinis Vieningasis nacionalinis judėjimas. Susiję straipsniai: Gruzijoje prasidėjo antrasis prezidento rinkimų ratas Saakašvilis paragino Sakartvelo gyventojus per prezidento rinkimus būti patriotais Per pirmąjį rinkimų turą spalio 28 dieną nugalėtojas nepaaiškėjo, nes nė vienam iš 25 kandidatų nepavyko surinkti daugiau kaip 50 proc. balsų. Geriausiai pirmajame ture pasirodė S. Zurabašvili, surinkusi 38,6 proc. balsų, ir antroje vietoje likęs G. Vašadzė, gavęs 36,7 proc. balsų. Kaip praneša Sakartvelo žiniasklaida, trečiadienio rytą rinkėjams duris atvėrė iš viso 3 703 balsavimo apylinkės, įskaitant 55 apylinkes daugiau kaip 30 užsienio valstybių. CRK duomenimis, teisę balsuoti šiuose rinkimuose turi daugiau kaip 3,5 mln. Rinkimai jau įvyko dviejose apylinkėse Afganistane, kur dislokuota per 800 Sakartvelo karių. Sakartvelo prezidento rinkimus stebi 1,3 tūkst. tarptautinių stebėtojų, apie 17 tūkst. rinkimų komisijų narių ir daugiau kaip 48 tūkst. vietos stebėtojų.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.