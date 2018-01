Tarp jų – 1889 metais išleisto laikraščio skiautės ir tušti cigarečių pakeliai, rašoma news.sky.com.

Laikraštis, kurio skiaučių buvo aptikta, – tai 1889 m. lapkričio 27 d. „Evening Standard“ numeris.

Radinių nuotraukos paviešintos Karališkosios šeimos „Twitter“ paskyroje.

Jame išspausdintas tekstas atrodė sunkiai įskaitomas. Vis dėlto galima spėti, kad, pavyzdžiui, viename puslapyje buvo pateiktas tos dienos kultūrinių renginių sąrašas, o kitame – straipsnis su tokiu pastebėjimu kaip „berniukai bus berniukai“.

Šie radiniai buvo aptikti senus ir, ko gero, pavojingus elektros laidus Bakingamo rūmuose keičiant naujais.

„Radiniai akivaizdžiai primena šio pastato istoriją“, – televizijos stočiai „Sky News“ sakė Bakingamo rūmų atstovas spaudai.

„Ketinome tik pakeisti instaliaciją, o radome tokių daiktų, kurie patys savaime byloja šį tą apie praeitį. Nekyla abejonių, kad projektui judant į priekį pavyks rasti ir daugiau panašių vertybių“, – tęsė rūmų atstovas.

Projektas – tai 10 metų truksiantys darbai, kuriuos vykdant keičiami 1940 metais nutiesti iš vulkanizuoto kaučiuko pagaminti kabeliai. Bendras laidų ilgis – daugiau nei pusantro kilometro.

Remiantis karališkosios šeimos patikėtinių liudijimais, kai kuriose rūmų vietose vandentiekis, laidai ir šildymo sistemos nebuvo keistos nuo pat Antrojo pasaulinio karo laikų, todėl, siekiant užkirsti kelią kokiai nors ilgalaikei žalai, buvo būtinas skubus remontas.

Norint pakeisti instaliaciją, reikėjo išimti grindų lentas. Tai teko padaryti ir karalienės privačiuose apartamentuose, kuriuose vyksta aukšto rango įvairių šalių atstovų audiencijos.

Daugiausia darbo buvo atlikta vasarą, mat tuo metu Jos didenybė ilsisi savo rezidencijoje – Balmoralo pilyje.

