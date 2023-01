Tame pačiame interviu „Angarsko maniaku“ pramintas rusas teigia, kad anksčiau prisipažino dėl dar dviejų žmogžudysčių, todėl ir buvo iš Mordovijos perkeltas į Irkutską.

Anot M. Popkovo, dabar į armiją jis dar nesiruošia, nes „tai ne kompiuterinis žaidimas, ir ne grožinė knygutė“: „Tiesiog iš šiltos patalpos atsidūręs šaltame griovyje kiek ilgai žmogus ištversi?“.

In Russia, an ex-cop serial maniac who murdered 80 women, wants to join Wagner. He told about this in an interview with the OFFICIAL Russian TV channel.