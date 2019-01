Baisiausią smurto ataką išgyvenusio miestelio gyventojai po „Brexit“ balsavimo: tai katastrofa

Sorcha McAnespy Theresos May „Brexit“ susitarimo pralaimėjimą įvardija vienu žodžiu –„katastrofiškas“. S. McAnespy gyvena netoli Airijos sienos, Omos mieste, kur 1998 m. 29 žmonės žuvo per baisiausią smurto ataką Šiaurės Airijoje per 35 metus, o Th. May nesėkmė bandant patvirtinti susitarimą skaudžiai atsiliepia tokiems žmonėms kaip ji.