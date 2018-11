Sekmadienį padarytame vaizdo įraše matyti, kaip viena moteris kažkokiu daiktu tranko vairuotojui per galvą, jis atsakydamas suduoda viena ranka atgal, o keleivė vėl jį užsipuola. Tada vairuotojas staigiai pasuka vairą į kairę, autobusas atsiduria priešpriešinio eismo juostoje, trenkiasi į vieną automobilį ir, pralaužęs apsauginius kelio atitvarus, nuskrieja į Jangdzės upę pietvakariniame Čongčingo mieste. Gelbėtojai iš upės ištraukė 13 žmonių palaikus, dar du žmonės laikomi dingusiais. Autobusu važiavo iš viso 15 žmonių. Pasak vietos policijos pareigūnų, incidentą sukėlusi 48 metų moteris praleido savo stotelę ir priėjo paprašyti vairuotojo, kad ją išleistų. Šiam atsisakius, tarp jų prasidėjo konfliktas, nurodoma policijos oficialioje paskyroje socialiniame tinkle „Weibo“. Nukentėjusiųjų gelbėjimo ir paieškos darbuose dalyvavo daugiau nei 70 gelbėtojų valčių, narai ir povandeniniai robotai. „Akimirksniu praradome 15 gyvybių - tai labai skaudi pamoka“, – nurodė policija. Pražūtingos eismo nelaimės Kinijoje gana dažnos. Remiantis oficialia informacija, 2015 metais per eismo įvykius visoje Kinijoje žuvo 58 tūkst. žmonių. Dažniausiai avarijų įvyksta dėl viršyto saugaus greičio, pavojingo lenkimo, prastos transporto priemonių būklės ir vairuotojų nuovargio.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.