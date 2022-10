Baimindamiesi mobilizacijos, 200 000 rusų pabėgo į Kazachstaną

Tačiau nuo rugsėjo 21-osios 147 000 rusų Kazachstaną vėl paliko. To priežasčių ministras nenurodė. „Vakar į Kazachstaną atvyko daugiau kaip 7 000 Rusijos piliečių, apie 11 000 iš šalies išvyko“, – sakė M. Achmetdžanovas.

Įvažiavimo ribojimų Rusijos piliečiams esą nebus. Iki šiol, ministro duomenimis, pateikti 68 prašymai dėl pilietybės suteikimo.

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, oficialiais duomenimis, nori mobilizuoti apie 300 000 rezervistų, kad po rusų pajėgų pralaimėjimų Ukrainoje išlaikytų okupuotas teritorijas. Dėl to jis paskelbė dalinę mobilizaciją, o tai sukėlė paniką tarp rusų. Daug žmonių išvyko į užsienį – be Kazachstano, be kita ko, į Armėniją, Gruziją ir Turkiją.