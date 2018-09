„Prezidento lėktuvas išskrido į Seulą“, – pareiškė jis. Trečiasis Korėjų viršūnių susitikimas prasidėjo antradienį. Moon Jae-inas ir Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas po derybų pasirašė bendrą pareiškimą, kuriame numatyti tolesni Pchenjano žingsniai Korėjos pusiasalio denuklearizacijos link, o gynybos ministrai sudarė susitarimą dėl karinio saugumo priemonių ir susitarė užkirsti kelią konfliktams. Ketvirtadienį Pietų Korėjos premjeras Li Nak-yonas sakė, kad „realūs rezultatai viršijo lūkesčius“. „Dabar derėtų išplėsti šių lūkesčių ribas. Atsižvelgę į realybę turime būti atviri įvairioms galimybėms ateityje“, – per vyriausybės posėdį sakė premjeras. Jis pridūrė, kad šiuo metu Moon Jae-inas ir Kim Jong Unas „perrašo šalies istoriją po tautos padalijimo“.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.