Dabar jau uždrausto Bahreino pagrindinio šiitų opozicinio bloko „al Wefaq“ politinis lyderis šeichas Ali Salmanas ir du jo patarėjai birželį buvo išteisinti, tačiau šį aukštojo baudžiamojo teismo sprendimą apskundė prokuratūra. Sekmadienio verdiktą taip pat dar galima apskųsti. Prokuratūros pareiškime sakoma, kad apeliacinio teismo teisėjai vienbalsiai nuteisė šiuos tris atsakovus už „priešiškus veiksmus“ Bahreino atžvilgiu ir „bendravimą su Kataro pareigūnais... siekiant suardyti konstitucinę tvarką“. 2017 metų birželio 5 dieną Saudo Arabija, JAE, Bahreinas ir Egiptas nutraukė visus santykius su Kataru, kurį kaltina teroristų grupuočių finansavimu ir glaudžių ryšių su Iranu palaikymu. Kiek vėliau šios šalys Katarui paskelbė prekybinį ir diplomatinį boikotą. Savo ruožtu Kataras visus kaltinimus neigia ir tvirtina, kad šios šalys tiesiog siekia pakeisti Dohos režimą. „Neteisėtas verdiktas“ Daugiau kaip du šimtmečius sunitų al Khalifų dinastijos valdomame Bahreine 2011 metais saugumo pajėgos užgniaužė šiitų vadovautus protestus už konstitucinę monarchiją ir renkamą premjerą. Nuo to laiko šalyje kilo kelios neramumų bangos. Opozicijos judėjimai – ir religiniai, ir pasaulietiniai – buvo uždrausti, o šimtai disidentų atsidūrė kalėjime. Daugeliui šių disidentų taip pat buvo atimta pilietybė. A. Salmano partija „al Wefaq“ teismo sprendimu buvo išformuota 2016 metais. Bahreino kairiojo sparno opozicinė grupė „Nacionalinė demokratinio veiksmo draugija“ („Waad“) 2017 metais buvo uždrausta dėl įtariamų ryšių su teroristais. Teisių gynimo grupės sako, kad bylos prieš aktyvistus Bahreine – vyrus ir moteris, religinius ir pasaulietiškus veikėjus – neatitinka pagrindinių teisingo teismo standartų. Organizacija „Amnesty International“ kritikavo sekmadienio nuosprendį A. Salmanui ir jo padėjėjams Hassanui Sultanui ir Ali al Aswadui. „Šis verdiktas yra teisingumo parodija, demonstruojanti nenuilstamas ir neteisėtas Bahreino valdžios pastangas nutildyti visas kitokias nuomones“, – sakė „Amnesty International“ direktorė Artimiesiems Rytams ir Šiaurės Afrikai Heba Morayef. „Ali Salmanas yra sąžinės kalinys, laikomas vien tik už taikų naudojimąsi savo teise į raiškos laisvę“, – pridūrė ji. A. Salmanas šiuo metu atlieka kitoje byloje paskirtą ketverių metų įkalinimo bausmę už „neapykantos kurstymą“ karalystėje, kur nuo 2011-ųjų vyko daugiausia šiitų protestai prieš sunitų monarchiją.

