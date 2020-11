Abu Naba vadinamas vyras buvo sulaikytas spalį, kai „sėdo į taksi iškart po atskridimo į Bagdadą“, naujienų agentūrai AFP sakė KTT atstovas Sabahas al Noamanas.

Pasak jo, „svarbus taikinys“ Abu Naba valdė finansinę paramą IS, organizuodavo susitikimus ir perdavinėdavo pranešimus tarp džihadistų.

„Savo džihadistinį kelią jis pradėjo 2003 metais su „al Qaeda“, o vėliau prisidėjo prie įvairių grupių, kurios galiausiai nuvedė prie IS“, – sakė S. al Noamanas.

Tačiau atstovas atsisakė nurodyti tikrąjį Abu Nabos vardą, taip pat tai, iš kur jis atskrido ir kaip jam pavyko pereiti oro uosto saugumo procedūras.

2014 metais ultrakonservatyvi IS užėmė trečdalį Irako teritorijos, kurį irakiečių pajėgos, remiamos JAV vadovaujamos koalicijos, atkovojo tik 2017 metų pabaigoje. 2019-aisiais IS prarado paskutinį savo atramos tašką kaimyninėje Sirijoje.

Džihadistų kuopelės toliau vykdo išpuolius; tarp jų yra šeštadienio vakaro ataka į šiaurę nuo Bagdado, per kurią žuvo šeši saugumo pajėgų nariai ir keturi civiliai.

Džihadistai taip pat toliau persiuntinėja lėšas ir žmones Irako teritorijoje, sako irakiečių ir Vakarų pareigūnai.

„Abu Naba palaikydavo kontaktus su likusiais IS nariais Irake; mes ilgai stebėjome jų pokalbius“, – sakė S. al Noamanas.

Nuo savo arešto Abu Naba yra laikomas ir tardomas Irake.

S. al Noamanas nurodė, kad Abu Naba bus teisiamas pagal Irako antiteroristinius įstatymus, numatančius mirties bausmę už „priklausymą teroristinei organizacijai“.

Irakas yra penktas tarp šalių, vykdančių mirties nuosprendžius, pažymi žmogaus teisių organizacija „Amnesty International“, kuri pernai užfiksavo 100 mirties nuosprendžių įvykdymą šioje šalyje.

Nuo to laiko, kai 2017-aisiais paskelbė pergalę prieš IS, Irakas nuteisė mirti šimtus IS priklausiusių savo piliečių, bet įvykdė tik nedidelę dalį šių nuosprendžių.

Lapkričio 16 dieną 21 už terorizmą nuteistas vyras buvo pakartas liūdnai garsėjančiame Nasirijos kalėjime Irako pietuose. Jungtinės Tautos dėl to išreiškė „didelį susirūpinimą“.