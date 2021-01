Pasak anonimiškai kalbėjusių pareigūnų, sprogimai driokstelėjo Irako sostinės prekybiniame rajone. Valstybinės televizijos teigimu, tai buvo mirtininko ataka.

Daug sužeistųjų yra sunkios būklės, padaryta ir materialinės žalos.

Naujienų agentūros AFP žurnalistai pranešė girdėję garsų driokstelėjimą ir į įvykio vietą Tajarano aikštėje skubančių greitosios pagalbos automobilių sirenas.

Po daugelio metų kruvino smurto mirtininkų sprogdinimai Irako sostinėje tapo gana reti. Vėliausias toks išpuolis įvyko 2019 metų birželį, per jį žuvo keli žmonės.

Atsakomybės už naują išpuolį kol kas niekas neprisiėmė, bet mirtininkų atakas rengdavo ultrakonservatyvios islamistų grupės, pastaruoju metu – „Islamo valstybė“ (IS).

Irakas 2017 metų pabaigoje paskelbė po įnirtingos, trejus metus trukusios kampanijos nugalėjęs IS, tačiau šios grupuotės „miegančios kuopelės“ toliau veikia dykumų ir kalnų rajonuose, per atakas dažniausiai taikydamosi į saugumo pajėgas ar valstybės infrastruktūrą. Per šiuos išpuolius žūsta palyginti nedaug žmonių.