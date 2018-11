Sprogimai driokstelėjo po vakarinio eismo piko. Atrodo, kad išpuolių taikiniai buvo Bagdado šiitiški rajonai, įskaitant vadinamąjį Sadro miestą ir Kadimiją. Policijos pareigūnai, pageidavę neviešinti jų vardų, sakė, kad detonuoti atskiri užtaisai nebuvo galingi.. Televizija „al Arabia“, remdamasis vietos pareigūnais ir medikais, pranešė, kad žuvusiųjų yra šeši. Atsakomybę už šią atakų virtinę prisiėmė džihadistų judėjimas „Islamo valstybė“, paskelbusi per savo propagandos agentūrą „Amaq“ pranešimą, taip pat išplatintą socialiniuose tinkluose. Šios grupuotės kovotojai teberengia Irake pagrobimus ir sprogdinimus, nors praeitais metais IS buvo išstumta iš beveik visų savo kontroliuotų teritorijų. „Islamo valstybė“ šiitus laiko atskalūnais ir ragina juos atakuoti visame pasaulyje.

