Rusijos 2014 metais įvykdytos Krymo aneksijos oponentas O. Sencovas 2015-aisiais buvo nuteistas 20 metų kalėti už sąmokslą vykdyti teroro aktus. Jis kaltinimus neigia ir atsisako prašyti Rusijos prezidento Vladimiro Putino malonės. 2018 metų gegužės 14 dieną O. Sencovas paskelbė bado streiką ir reikalauja paleisti visus Rusijoje laikomus politinius kalinius ukrainiečius. Jo advokatas Dmitrijus Dinzė sakė, kad režisieriaus būklė nuolat blogėja ir kad jau atsirado „negrįžtamų pakitimų, paveikusių širdies ir kraujagyslių sistemą, inkstus ir kepenis“. Advokatas pridūrė, kad O. Sencovas vis labiau silpsta ir kad jam jau sunku atsikelti iš lovos. Kalėjimo pareigūnai sakė, kad O. Sencovui kasdien duodama maistingo mišinio. O. Sencovo byla atkreipė tarptautinės bendrijos dėmesį; Vakarų šalys ragina jį paleisti.











