Anksčiau šį mėnesį S. Udalcovas buvo nuteistas dėl portretų padegimo, kai dalyvavo protestuose prieš pensinio amžiaus Rusijoje padidinimą. Aktyvistas buvo išvežtas į ligoninę dėl „pablogėjusios būklės 13-ąją bado streiko dieną“, nurodė jo žmona Anastasija Udalcova. Ją citavo naujienų agentūra TASS. Rusijos opozicinio „Kairiojo fronto“ koordinatorius rugpjūčio 19 dieną taip pat buvo paguldytas į Maskvos ligoninę dėl dehidratacijos. „Ką tik aplankiau jį ligoninėje ir kalbėjausi su jo gydytojais. Jam vystosi inkstų nepakankamumas ir jo kūnas yra smarkiai dehidratavęs. Tikiuosi, kad jis liks kelioms dienoms lašelinės procedūroms“, – kalbėjo A. Udalcova. Pernai S. Udalcovas buvo paleistas iš kalėjimo po puspenktų metų laisvės atėmimo bausmės, kuri jam paskirta dėl protestų prieš valdžią organizavimo. S. Udalcovas 2014 metais buvo nuteistas dėl riaušių organizavimo prieš prezidento Vladimiro Putino inauguraciją trečiajai kadencijai 2012-aisiais.

