B. Johnsonas sulaukė vienos iš kolegių kaltinimų, kad jis žarsto nepageidaujamus patarimus, ir statistikos institucijos priekaištų už savo straipsnį, kuriame jis dėsto, koks nuostabus gyvenimas bus pasitraukus iš Europos Sąjungos.

Tačiau užsienio reikalų sekretoriaus 4 tūkst. žodžių straipsnis taip pat sulaukė pagyrų iš euroskeptiškų pažiūrų valdančiosios Konservatorių partijos narių, nes jame reikalaujama visiško santykių nutraukimo, t. y. išstojimo be jokio susitarimo su ES, įskaitant sudėtingą finansinių mokėjimų klausimą.

Daugelis tai laiko mėginimu paspausti Th. May prieš penktadienį Florencijos mieste Italijoje numatytą jos kalbą. Joje premjerė pateiks naujausią informaciją apie savo planus ir pažangą derybose su ES.

„Tai galima pavadinti nepageidaujamų patarimų žarstymu vairuotojui, kai sėdi keleivio sėdynėje“, – sekmadienį televizijai BBC sakė vidaus reikalų sekretorė Amber Rudd, per referendumo kampaniją agitavusi rinkėjus balsuoti už pasilikimą Bendrijoje.

Tačiau pati Th. May pirmadienį patikino, kad tebekontroliuoja savo vyriausybę ir tvirtai vadovauja deryboms dėl „Brexit“.

„Jungtinės Karalystės vyriausybei vadovaujama nuo viršaus ir mes visi prieš akis turime tą patį tikslą – užsitikrinti gerą „Brexit“ susitarimą su Europos Sąjunga“, – sakė Th. May per vizitą Kanadoje.

Visgi Th. May valdžios pozicijos nėra labai tvirtos, turint galvoje, kad per birželį vykusius rinkimus ji prarado daugumą parlamente, be to, abejojama jos galimybėmis sėkmingai vadovauti „Brexit“ procesui.

B. Johnsonas buvo vienas ryškiausių „Brexit“ šalininkų stovyklos lyderių per praėjusių metų referendumo kampaniją ir seniai laikomas realiu pretendentu į premjero postą.

Tačiau Th. May atmetė kalbas, kad užsienio reikalų sekretorius gali mėginti perimti iš jos valdžią.

„Borisas yra Borisas“, – taip jo veiksmus pirmadienį žiniasklaidai pakomentavo premjerė.

Viešai užsienio reikalų sekretorius pažadėjo savo palaikymą Th. May, su kuria šia savaitę dalyvaus Niujorke vykstančioje Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos sesijoje.

„Tiesiog mėginu bendrais bruožais nupasakoti tai, kas mano nuomone, yra nepaprastai puikus mūsų paskirties vietos vaizdas“, – sakė B. Johnsonas, atvykęs į Niujorką.

„Žmonės nori žinoti, kur mes judame“, – sakė užsienio reikalų sekretorius, savo ilgą straipsnį apie „Brexit“ pavadinęs „įžanginiu būgno tratėjimu“ prieš svarbią Th. May kalbą Florencijoje.

„Įžanginis būgnų tratėjimas“

B. Johnsonas kelis pastaruosius mėnesius beveik nekomentavo vidaus politikos klausimų. Tuo tarpu virtinė praėjusios savaitės straipsnių laikraščiuose rodo, kad jis labai nepatenkintas pažanga dėl „Brexit“.

Penktadienio vakarą, praėjus kelioms valandoms po Londono metropoliteno traukinyje nugriaudėjusio bombos sprogimo, B. Johnsonas dienraštyje „The Daily Telegraph“ paskelbtame straipsnyje jam būdingu stiliumi pristatė galimybes, kurias, jo nuomone, atvers „Brexit“.

„Noriu pasakyti jums, kad ši šalis sėkmingai, nepaprastai sėkmingai įgyvendins mūsų didžiulį naują nacionalinį projektą“, – rašė užsienio reikalų sekretorius.

Jis ragino nemokėti už tai, kad šalis išsaugotų prieigą prie Europos bendrosios rinkos, nors kiti ministrai tokios galimybės neatmeta.

B. Johnsonas taip pat pakartojo referendumo kampanijos metu ne kartą kartotą ir daug ginčų kėlusį savo teiginį, kad kai šalis liausis mokėjusi į ES biudžetą, ji kas savaitę sutaupys po 350 mln. svarų (beveik 400 mln. eurų), kuriuos galės skirti savo sveikatos apsaugos sistemai.

JK statistikos institucijos vadovas Davidas Norgrove'as pažėrė priekaištų B. Johnsonui, apkaltinęs jį „akivaizdžiai neteisingai naudojant oficialią statistiką“. Jis sakė, kad užsienio reikalų sekretorius painioja bendrąjį ir grynąjį įnašus.

Tačiau euroskeptiškų pažiūrų konservatorių įstatymų leidėjai sveikino B. Johnsono išsakytą poziciją. Vienas jų, Jacobas Reesas-Moggas, pareiškė, kad užsienio reikalų sekretorius „lojaliai stumia vyriausybės politiką... darydamas tai labai stilingai“.

Kita įstatymų leidėja, Nadine Dorries, socialiniame tinkle „Twitter“ parašė: „MP (ministrė pirmininkė) neširsta. Tai buvo įžanginis būgnų tratėjimas prieš jos būsimą kalbą. Tai pakėlė nuotaiką“.

„Nesantaika partijoje“

Šiam kivirčui britų žiniasklaida skyrė daugiau dėmesio nei šalies valdžios veiksmams po penktadienį Londoną sudrebinusio sprogdinimo – jau penkto teroro išpuolio Britanijoje per pusmetį. Per sprogimą buvo sužeisti 30 žmonių.

„Nesantaika partijoje: manau, daugelis sutiks, kad dabar mums ne pats geriausias laikas – tokiu metu, kai reikalinga savitvarda, valia ir vienybė“, – tviteryje parašė jaunesnysis gynybos ministras Tobias Ellwoodas.

Politikos mokslų profesorius Timas Bale'as iš Londono Karalienės Marijos universiteto sakė, kad B. Johnsonas „žūtbūt siekia nebūti pamirštas – juk jis vis dar nori tapti lyderiu“.

„The Guardian“ apžvalgininkas Matthew d'Ancona priduria: „Iš tiesų viso to ašis yra ministrė pirmininkė, o ne B. Johnsonas“.

„Absurdiškam vaizdavimui, kad viskas jos administracijoje yra gerai, buvo suduotas ryžtingas ir brutalus smūgis“, – pridūrė jis.