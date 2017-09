„Jie mano, kad išstoję iš ES pulsime į neviltį, sėdėsime ant žemės ir verksime lyg labirinte pasiklydęs vaikas. Kadangi jie abejoja mūsų ryžtingumu, manau, kad jie klysta. Esu čia tam, kad pasakyčiau, jog su nauja struktūra mano šalis klestės ir netgi labai smarkiai“, – savo straipsnyje laikraštyje „The Daily Telegraph“ parašė jis. Britanijos užsienio reikalų sekretorius pažymėjo, kad priimti sprendimą išstoti iš ES buvo sunku, tačiau abejoti jo rezultatais esą neteks. „Tie 17,4 mln. žmonių (balsavusių už Britanijos išstojimą iš ES) nebuvo kvailiai. Jie nebuvo tokie blogi, kokiais galite juos laikyti. Jie buvo teisūs, o jei manote, kad ne – tikiuosi, sutiksite su mūsų, kaip demokratų, pareiga vykdyti jų mums suteiktus įgaliojimus“, – kreipėsi B.Johnsonas į britus, nepalaikančius sprendimo trauktis iš Bendrijos. Politikas sakė, kad šiuo metu Britanija turi savų problemų, kurias privalo išspręsti savarankiškai. Jo manymu, šalies infrastruktūra yra pernelyg brangi, Britanijoje trūksta būstų, nepakankamai populiarus profesinis mokymas, o mokslininkai vykdo per mažai svarbių tyrimų. „Visų šių dešimtmečio trūkumų rezultatas – mažas produktyvumas; mažesnis nei Prancūzijoje ar Vokietijoje... Tačiau mūsų likimas bus mūsų rankose“, – pabrėžė B.Johnsonas. „Kai susigrąžinsime savo finansų, sienų ir įstatymų kontrolę, tikrai neatsisakysime gerų dalykų. Išsaugosime gamtos apsaugą ir socialinę apsaugą; tai yra protinga ir racionalu... Kai turėsime sau tinkamą imigracinę politiką, neuždarysime durų; atvirkščiai: šiltai sutiksime talentus iš ES ir viso pasaulio“, – sakė Britanijos diplomatijos vadovas. Jis tvirtino, kad beveik 350 mln. svarų (beveik 400 mln. eurų), kuriuos kas savaitę jo šalis moka Briuseliui už narystę ES, Britanija galėtų skirti savo sveikatos apsaugos sistemai arba technologijų vystymui. „Jei viską suorganizuosime, suplanuosime, pasistatysime reikalingų mums namų ir infrastruktūros, jei suteiksime savo jaunimui įgūdžių ir pasitikėjimo, kurį jie lengvai priims, garantuojame, kad ši šalis bus ne tik vieta, kur kiekvienas norės atvažiuoti ir apsigyventi, bet ir vieta, turinti aukštus gyvenimo standartus, didelį BVP, aukštą produktyvumą ir gyvenimo kokybę, kokios nusipelnome“, – pareiškė B.Johnsonas.

