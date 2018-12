Ukrainos infrastruktūros ministras Volodymyras Omelianas sakė, kad prekiniai laivai juda Kerčės sąsiauriu, jungiančiu Azovo jūrą su Juodąja jūra. V. Omelianas, kuris praėjusią savaitę apkaltino Rusiją Kerčės sąsiaurio blokavimu Ukrainos prekiniams laivams, antradienį sakė, kad Berdiansko ir Mariupolio uostai „dėl griežto tarptautinio atsako iš dalies atblokuoti“. Rusija anksčiau tvirtino, kad netrukdo laivams plaukti Kerčės sąsiauriu ir kad bet kokie galimi sutrikimai susiję su prastu oru. Abiejų kaimynių santykiai dar labiau pablogėjo po lapkričio 25-osios incidento, kai Rusijos pakrančių apsaugos laivai Kerčės sąsiauryje apšaudė ir užėmė tris ukrainiečių karinio laivyno laivus bei sulaikė jų įgulas.

