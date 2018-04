„Remiantis balsavusių rinkėjų apklausomis, I. Aliyevas surinko daugiau kaip 80 proc. (balsų). Tai reiškia, kad I. Aiyevas pelnys įtikinamą pergalę prezidento rinkimuose“, – trečiadienį per spaudos konferenciją pranešė A. Ahmedovas. 15 metų valdžioje esantis I. Aliyevas surinko 82,7 proc. balsų, pranešė Azerbaidžano organizacija „ELS Independent Research Center“, vyriausybės pavedimu atlikusi rinkėjų apklausą. Prancūzijos privati apklausų agentūra „Opinion Way“ paskelbė, kad už dabartinį prezidentą balsavo 86,5 proc. rinkėjų. Susiję straipsniai: Azerbaidžano opozicijos boikotuojami rinkimai turi įtvirtinti prezidento valdžią Azerbaidžano prezidentas sukėlė pasipiktinimą pareiškimais apie Armėnijos okupaciją Prezidento posto siekia: valdančiajai partijai „Naujasis Azerbaidžanas“ („Yeni Azerbaycan“) atstovaujantis I. Aliyevas, savarankiškai savo kandidatūrą iškėlęs Zahidas Orucas, socialdemokratas Arazas Elizade, Azerbaidžano vieningojo liaudies fronto kandidatas Qudretas Hesenquliyevas, partijos „Nacionalinio atgimimo judėjimas“ kandidatas Ferecas Quliyevas, Lygybės partijos (Musavat) iškeltas Hafizas Haciyevas, Alternatyvaus liaudies fronto kandidatas Razi Nurullayevas ir Serdaras Celaloglu iš Azerbaidžano demokratų partijos. Centrinės rinkimų komisijos teigimu, į rinkimus atėjo 74,5 proc. rinkėjų. Pagrindinės opozicinės Azerbaidžano partijos boikotuoja pirmalaikius prezidento rinkimus. Jos tvirtina, kad šalyje nėra sąlygų surengti demokratinį balsavimą, ir kaltina valdžią pasirengimu klastoti rezultatus. Opozicija pasmerkė netikėtą ir nepaaiškintą I. Aliyevo sprendimą surengti rinkimus pusmečiu anksčiau nei planuota ir teigė, kad taip buvo siekiama sutrumpinti kampanijos periodą ir trukdyti opozicijos pastangoms užkirsti kelią balsų klastojimui. Pagal 2016 metų rudenį priimtas Konstitucijos pataisas, prezidentas renkamas septynerių metų kadencijai. Teisę atiduoti savo balsą Azerbaidžano vadovo rinkimuose turi apie 5,3 mln. žmonių. Azerbaidžane nėra nustatytas minimalus balsavusių rinkėjų skaičius, kad rinkimai būtų laikomi įvykusiais. Azerbaidžano centrinė rinkimų komisija stebėti rinkimų akreditavo 890 tarptautinių stebėtojų, 60 organizacijų, 58 175 vietos stebėtojus. Įprasta tvarka prezidento rinkimai Azerbaidžane turėjo vykti spalio 17 dieną, bet prezidentas I. Aliyevas vasario 5 dieną pasirašė įsaką balandžio 11 dieną surengti pirmalaikius valstybės vadovo rinkimus.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.