„Azerbaidžano ginkluotosios pajėgos vėl smogė autobusui su tarptautiniais žurnalistais“, – pažymėjo Karabacho informacijos centras.

Pranešimų apie nukentėjusius žmones negauta.

Ketvirtadienį buvo pranešta, jog per azerbaidžaniečių surengtą bombardavimą buvo sužeisti du prancūzų leidinio „Le Monde“ žurnalistai, dirbę Kalnų Karabacho Martunio miesto merijoje. Be jų, nukentėjo armėnų interneto portalų „24News“ ir „Civinet“ žurnalistas, taip pat televizijos „Armenia TV“ operatorius, nurodė Armėnijos valdžia.

Baku: Azerbaidžanas atsakys į visus armėnų pajėgų smūgius civiliams gyventojams

Azerbaidžanas penktadienį pareiškė, kad jo kariuomenė adekvačiai atsakys į visus armėnų pajėgų smūgius azerbaidžaniečių gyvenvietėms ir civiliams objektams, jau kelias dienas tęsiantis intensyviems susirėmimams tarp Baku ir Jerevano remiamų pajėgų.

Baku ir Jerevanas prieš kelis dešimtmečius įsivėlė į rusenantį konfliktą dėl etninių armėnų kontroliuojamos provincijos, atsiskyrusios nuo Azerbaidžano per kruviną karą 10-ojo dešimtmečio pabaigoje.

Sekmadienį atsinaujinusios kautynės, per kurias naudojama artilerija, raketos ir bepilotės skraidyklės, yra rimčiausios per pastaruosius kelis dešimtmečius; jos jau pareikalavo beveik 200 žmonių, įskaitant per 30 civilių, gyvybių.

„Azerbaidžano kariuomenė, siekdama apginti šalies teritorinį vientisumą pagal tarptautinės [bendrijos pripažįstamas] sienas ir užtikrinti gyventojų saugumą, adekvačiai atsakys į visas Armėnijos atakas. Dar kartą pareiškiame, kad visa atsakomybė už susidariusią situaciją tenka Armėnijos pusei“, – sakoma Azerbaidžano užsienio reikalų ministerijos pranešime.

Baku taip pat informavo, kad Armėnijos ir Kalnų Karabachą kontroliuojančių armėnų separatistų pajėgos smogė virtinei Azerbaidžano gyvenviečių. URM duomenimis, per šias atakas buvo naudojamos salvinės raketų ugnies sistemos „Smerč“ ir mažo nuotolio balistinės raketos „Točka“.

„Armėnijos pusė, tyčia taikydamasi į taikius gyventojus ir civilius objektus, šiurkščiai pažeidžia tarptautinės humanitarinės teisės normas, taip pat prisiimtus įsipareigojimus“, – pabrėžė ministerija.