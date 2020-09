Atnaujinta 20.13

Neeilinio posėdžio metu tokiam žingsniui pritarė Azerbaidžano parlamentas, o vėliau pavirtino ir prezidentas.

Karo padėtis pradės galioti nuo sekmadienio vidurnakčio vietos laiku. Be to, nuo pirmadienio vakaro keliuose šalies regionuose naktimis galios komendanto valanda.

Sekmadienį Azerbaidžano pajėgos pranešė iš armėnų separatistų perėmusios strategiškais svarbaus kalno Kalnų Karabache kontrolę. Šis kalnas svarbus Jerevano ir armėnų kontroliuojamo anklavo komunikacijai.

Žinią apie perimtą 3 000 metrų aukščio Murovdago kalnagūbrio kontrolę pavirtino ir Azerbaidžano prezidentūra.

Be to, sekmadienio vakarą separatistų gynybos ministerija pranešė, kad, remiantis preliminariais duomenimis, per susirėmimus žuvo 16 Kalnų Karabacho karių, dar daugiau nei 100 jų sužeisti.

Atnaujinta 20.05

Azerbaidžano programišių grupė „Karabakh Hacking Team“ pranešė įsilaužusi į maždaug 90 Armėnijos tinklalapių, Azerbaidžanui pradėjus karinę operaciją Kalnų Karabacho konflikto zonos kontaktinėje linijoje.

„Azerbaidžano programišiai „nulaužė“ iki 90 Armėnijos svetainių ir paskelbė prezidento Ilhamo Alijevo žodžius“, – pareiškė programiškų grupė savo kanale „Telegram“.

Pranešime pažymima, kad svetainėse, į kurias buvo įsilaužta, hakeriai paskelbė 2010 metais Karabache žuvusio azerbaidžaniečių kario Mubarizo Ibrahimovo nuotraukas.

Anksčiau buvo pranešta, kad apie dešimt Armėnijos žiniasklaidos priemonių svetainių sekmadienį tapo kibernetinių atakų aukomis, o įsilaužėliai minėtose svetainėse publikavo Azerbaidžano prezidento atvaizdą.

Atnaujinta 19.45

Azerbaidžane per artilerijos ugnį, kurią sekmadienį atidengė armėnų separatistų pajėgos, žuvo penkių asmenų šeima, pranešė Azerbaidžanas.

Atsinaujinusios kovos Kalnų Karabache jau lėmė civilių ir karių aukas.

„Dėl [Karabacho sukilėlių] atidengtos ugnies, [Azerbaidžano] Gašalčio kaime žuvo penkių asmenų šeima“, – sakoma Azerbaidžano generalinės prokuratūros pranešime.

Atnaujinta 19.25

Azerbaidžano užsienio reikalų ministras Džeichunas Bairamovas ir ES specialusis įgaliotinis Pietų Kaukaze Toivo Klaaras sekmadienį bendravo telefonu, kad aptartų padėtį Kalnų Karabacho konflikto zonos kontaktinėje linijoje, pranešė Azerbaidžano užsienio reikalų ministerijos spaudos tarnyba.

„Pokalbio telefonu metu T. Klaaras išreiškė susirūpinimą dėl padėties regione. Tuo pačiu metu ES specialusis atstovas pabrėžė būtinybę imtis tinkamų žingsnių įtampai regione mažinti“, – sakoma pranešime.

Pats Dž. Bairamovas pareiškė, kad kariniai susirėmimai kontaktinėje linijoje įvyko dėl eilinės provokacijos iš Armėnijos pusės.

„Atsakomybė už susiklosčiusią padėtį tenka Armėnijos politinei ir karinei vadovybei“, – pareiškė jis.

„Eilinis Armėnijos agresijos prieš Azerbaidžaną atvejis yra šiurkštus pagrindinių tarptautinės teisės normų ir principų, JT Saugumo Tarybos rezoliucijos, raginančios visiškai ir besąlygiškai išvesti armėnų karius iš okupuotų Azerbaidžano teritorijų, tarptautinės humanitarinės teisės, įskaitant 1949 metų Ženevos konvencijas ir jų papildomus protokolus, pažeidimas“, – pareiškė Dž. Bairamovas.

Atnaujinta 19.08

„Pirminiais duomenimis, 16 [Kalnų Karabacho] karių žuvo, o daugiau nei 100 sužeisti“ prasidėjus kovoms, pranešė separatistų gynybos ministerija.

Sekmadienį apie civilių aukas pranešė ir Baku, ir Jerevanas.

Azerbaidžanas sekmadienį paskelbė karo padėtį ir komendanto valandą sostinėje Baku ir keliuose kituose miestuose.

„Karo padėtis bus įvesta nuo vidurnakčio, taip pat bus taikoma komendanto valanda nuo 21 iki 6 val.“ Baku ir dar keliuose kituose miestuose ir rajonuose, esančiuose arti Karabacho fronto linijos, žurnalistams pranešė Azerbaidžano prezidento atstovas Hikmetas Hadžijevas.

Taip pat Azerbaidžano prezidentūra pranešė, kad Azerbaidžano pajėgos sekmadienį perėmė strateginės reikšmės Murovdago viršukalnę, kuris yra svarbi kontroliuojant susisiekimą tarp Jerevano ir armėnų valdomo anklavo.

Atnaujinta 17.50

NATO yra itin susirūpinusi dėl didelio masto karinių veiksmų palei Kalnų Karabacho konflikto zonos kontaktinę liniją, pareiškė NATO generalinio sekretoriaus specialusis atstovas Kaukazo ir Centrinės Azijos klausimais Jamesas Appathurai.

Jis paragino šalis nedelsiant nutraukti karinius veiksmus, dėl kurių jau nukentėjo civiliai. Jo teigimu, nėra karinio sprendimo šiam konfliktui.

Armėnija ir Azerbaidžanas turi atnaujinti derybas ir siekti taikos konflikto sprendimo. NATO palaiko ESBO Minsko grupės pastangas.

Atnaujinta 17.43

„Raginu tarptautinę visuomenę panaudoti visus esamus svertus užkirsti kelią Turkijos kišimuisi (į konfliktą), kuris gali kartą ir visiems laikams destabilizuoti Kaukazo regioną“, – per televiziją pasakytoje kalboje pareiškė N. Pašinianas.

Jis pridūrė, kad Turkijos „agresyvus elgesys kelia rimtų nuogąstavimų“, ir pasmerkė Ankaros paramą jos sąjungininkui Baku.

Savo kalboje N. Pašinianas taip pat pareiškė, kad didžiausias šalies priešas Azerbaidžanas paskelbė karą jo tautai po to, kai palei ginčytiną teritoriją kilo aršių susirėmimų.

Azerbaidžano „autoritarinis režimas dar kartą paskelbė karą Armėnijos žmonėms“, per televiziją transliuotoje kalboje pareiškė N. Pašinianas ir pridūrė, kad „esame ant visuotinio karo Pietų Kaukaze slenksčio, kas gali turėti neprognozuojamų pasekmių“.

Atnaujinta 16.46

„Vyriausybė nusprendė paskelbti karinę padėtį ir visuotinę mobilizaciją“, – socialiniame tinkle „Facebook“ parašė Armėnijos ministras pirmininkas Nikolas Pašinianas. Jis taip pat nurodė piliečiams „rengtis ginti mūsų šventąją tėvynę“.

Azerbaidžanas sekmadienį pareiškė per įnirtingus susirėmimus prie ginčijamo Kalnų Karabacho regiono fronto linijos užėmęs savo šešis kaimus, kuriuos kontroliavo armėnų separatistai.

„Išlaisvinome šešis kaimus – penkis Fizulio rajone ir vieną Džabrailo rajone“, – naujienų agentūrai AFP pareiškė gynybos ministerijos atstovas.

Lietuva pasisako už taikų nesutarimų sprendimą

Kalnų Karabache sekmadienį kilus įnirtingiems susirėmimams, Lietuva ragina Armėniją ir Azerbaidžaną spręsti nesutarimus taikiu keliu, teigia užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius.

L. Linkevičius perspėja, kad dabartinė situacija gali eskaluotis iki pražūtingo karo, pareikalausiančio daugybės civilių aukų.

„Labai atidžiai stebime situaciją ir tikrai tai gali įsiliepsnoti į labai didelį konfliktą – be jokios abejonės. Ar tai įvyks, parodys laikas, dabar sunku kažką pasakyti. Bet tos šalys, kurios aktyviai dalyvavo kaip vadinamos kontaktinės Minsko grupės šalys, tai Prancūzija, Jungtinės Valstijos, Rusija, ESBO, matyt, kad dabar turi labai stipriai suaktyvinti savo dalyvavimą“, – BNS sekmadienį padėtį komentavo L. Linkevičius.

„Nes jeigu tai įsiplieks į platesnio pobūdžio karinius veiksmus, tai bus labai daug civilių aukų ir vargu, ar tai išspręs situaciją iš principo, nes tiktai taikus dialogas gali išvesti iš krizės“, – pridūrė jis.

L. Linkevičius teigia, kad jis jau bandė susisiekti su konfliktuojančių šalių atstovais.

„Čia prasidėjo viskas anksti ryte. Mėginau susisiekti su abiem ministrais, pavyko pakalbėti su Armėnijos ministru. Tai, jo teigimu, visa kontaktine linija, visu frontu vyksta apšaudymai, dalyvauja aviacija. Jų teigimu, jie mato taip pat ir Turkijos aviaciją netoli sienos, ir aukų, yra daug sužeistų, apšaudytas Stepanakertas“, – sakė ministras.

Pasak jo, bandoma užmegzti ryši ir su Azerbaidžano puse.

„Pavyko tik žinutę nusiųsti, primenant mūsų pokalbius ne taip seniai vykusius, kur jie abu žadėjo tik taikiais būdais spręsti tą konfliktą, kas yra įsipareigota su ESBO Minsko vadinama ta kontaktine grupe. Ir visa tai pakibę ant plauko“, – kalbėjo L. Linkevičius.

„Kiek bendravau su mūsų diplomatais, tiek Baku, tiek Jerevane, tai Azerbaidžane apskritai nėra interneto, neveikia „Twitter'io“ platforma, feisbukas neveikia. Matyt, tai irgi susiję su šitais įvykiais“, – teigė jis.

Anot Lietuvos diplomatijos vadovo, Armėnija ir Azerbaidžanas turėtų stabdyti konfrontaciją ir karinius veiksmus.

„Mūsų raginimas yra vienas, koks ir buvo bendraujant su abiem kolegomis: taip, kaip jie patys yra įsipareigoję, taikiais būdais spręsti konfliktą, būtent tai yra pabrėžta, tai yra pagrindinis argumentas. Ir tą norime priminti, tai yra tarptautiniai įsipareigojimai“, – sakė ministras.

L. Linkevičius įsitikinęs, kad vėl įsiliepsnojusi karinė akistata Kalnų Karabache figūruos ir Prancūzijos prezidento viešnagės Lietuvoje metu kitą savaitę, turint omenyje, kad konflikto reguliavimo derybose dalyvauja ir Prancūzija.

„Kadangi dalyvauja, tai manau, kad, be abejo, bus aptarta ir tuo net neabejočiau“, – komentavo L. Linkevičius.

Armėnija skelbia karinę padėtį ir karinę mobilizaciją AFP / Scanpix

Rusija ragina „nedelsiant“ nutraukti ugnį

Kilus nuožmiems susirėmimams tarp Azerbaidžano ir Kalnų Karabacho regioną kontroliuojančių armėnų separatistų, Rusija sekmadienį paragino nedelsiant nutraukti ugnį ir pradėti derybas.

„Raginame šalis nedelsiant nutraukti ugnį ir pradėti derybas, kad būtų galima stabilizuoti padėtį“, – pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministerija.

Nuo Azerbaidžano atsiskyrusį Kalnų Karabachą kontroliuojantys armėnų separatistai pranešė, jog, Baku sekmadienį pradėjus bombarduoti Kalnų Karabachą, separatistų pajėgos numušė du Azerbaidžano karinius sraigtasparnius.

Karabacho pareigūnai informavo, kad Azerbaidžanas sekmadienio ryte pradėjo „aktyvų bombardavimą“ palei Kalnų Karabacho fronto liniją. Jų teigimu, taip pat bombarduojami civiliai taikiniai, įskaitant pagrindinį regiono miestą Stepanakertą.

Tuo metu Azerbaidžano gynybos ministerija pareiškė pradėjusi „kontrpuolimą, siekdama sustabdyti Armėnijos kovinę veiklą ir užtikrinti gyventojų saugumą“.

Armėnų separatistai Kalnų Karabacho kontrolę iš Baku perėmė per 1991-1994 metų karą, pareikalavusį 30 tūkst. gyvybių.

Nuo 1994 metų tarpininkaujant Rusijai, JAV ir Prancūzijai vedamos derybos, kuriose mėginama išspręsti ginčą dėl Kalnų Karabacho – vieną didžiausių konfliktų, kilusių po Sovietų Sąjungos žlugimo 1991 metais. Tačiau ilgalaikės išeities iš aklavietės iki šiol nerasta.