Apie tokį Baku žingsnį pranešta praėjus beveik trejiems metams po to, kai tarp Azerbaidžano ir Armėnijos kilo karas dėl šio anklavo kontrolės.

„Regione prasidėjo vietinio pobūdžio antiteroristinės operacijos“, – tvirtino Azerbaidžano gynybos ministerija ir pridūrė, kad „fronto linijoje ir gilumoje“ pasitelkiami „didelio tikslumo ginklai“.

Naujienų agentūros AFP korespondentas nurodė, kad Kalnų Karabacho sostinėje Stepanakerte pasigirdo sprogimai.

"We are starting anti-terrorist measures in Karabakh to restore the constitutional order," The Ministry of Defense of Azerbaijan reports. Meanwhile in Stepanakert, residents report that the outskirts are being shelled. pic.twitter.com/WEfrpqD7eq