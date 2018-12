Anglijos Šefildo mieste gyvenantis A. Meloy trečiadienį danguje pastebėjo lėktuvo pėdsaką ir nusprendė nufotografuoti patį lėktuvą. Pažvelgęs pro fotoaparato vaizdo ieškiklį jis suprato, kad danguje virš Šefildo skrenda ne kas kitas, o JAV prezidento lėktuvas „Boeing VC-25“. „Supratau, kad tai buvo vienas iš dviejų VC-25. Nežinojau, kas juo skrenda, bet pagalvojau, kad tai turi būti gan aukšto rango asmuo“, – CNN sakė A. Meloy. Nuotrauką jis paskelbė socialiniame tinkle „Flickr“, norėdamas sužinoti, ar dar kas nors matė šį lėktuvą. Pasirodė, kad dėmesį į šį lėktuvą jau buvo atkreipę socialinių tinklų vartotojai, stebintys lėktuvų judėjimą. Vartotojai nurodė, kad „Boeing VC-25“ skrido su šaukiniu RCH358, o ne su įprastu prezidentiniam reisui AF1. A. Meloy pranešimas patvirtino, kad už šaukinio RCH358 tikrai slypi JAV prezidento lėktuvas, pažymėjo CNN. Jo nuotrauka socialiniame tinkle „Twitter“ sukėlė daug ginčų dėl to, ar tai tikrai prezidento lėktuvas. Taip pat buvo ginčijamasi, ar jis skrido į Iraką, ar į Afganistaną. Susiję straipsniai: Griežtai įslaptinta Trumpo kelionė sukėlė tikrą audrą: skrido „visiškai užtemdytu“ lėktuvu Kelios valandos po to, kai A. Meloy paskelbė nuotrauką, lėktuvas RCH358 nutūpė aviacijos bazėje netoli Bagdado. D. Trumpas trečiadienį apsilankė Irake. Saugumo sumetimais apie šį vizitą nebuvo skelbta iš anksto. Ketvirtadienio naktį D. Trumpas išvyko iš Irako į JAV, o pakeliui buvo sustojęs pasipildyti degalų Vokietijoje. JAV lyderis Irake apsilankė savaitė po to, kai paskelbė apie JAV pajėgų išvedimą iš Sirijos.

