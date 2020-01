Turint omenyje tai, kad reisu PS752 skridusio lėktuvo katastrofa įvyko prabėgus vos kelioms valandoms po to, kai ant Jungtinių Valstijų bazių Irake pasipylė Irano raketų kruša, pasigirdo spėlionių, jog tai galėjo būti atsitiktinis paties Teherano oro gynybos sistemos išpuolis, rašo „Bloomberg“.

Trejų metų senumo orlaivis, kuriam vos prieš dvi dienas buvo atlikta techninė patikra, nukrito nepasiuntęs pagalbos signalo nustojus veikti GPS navigacijos sistemai – tai lėktuvo avarijai nebūdingos aplinkybės. Vaizdo įraše, kurį nufilmavo, kaip manoma, atsitiktinis pašalietis, matyti, kaip lėktuvas užsiliepsnoja dar skrisdamas naktiniame danguje ir suduždamas virsta tikru ugnies kamuoliu.

Ukrainos ambasada Irane trečiadienį pakeitė savo ankstesnį pranešimą spaudai, kuriame buvo nurodyta, jog Ukrainos lėktuvas sudužo ne dėl teroristinio išpuolio ar raketos.

Naujame pranešime skelbiama, kad informacija apie incidento priežastis „yra tikslinama“. Taip pat pranešama, jog bet kokie ankstesni pareiškimai apie sudužimo priežastis „yra neoficialūs“.

„Informaciją apie lėktuvo sudužimo priežastis tikslina komisija. Visi ankstesni pareiškimai, kas sukėlė incidentą, nėra laikomi oficialiais, kol bus paskelbtos komisijos išvados“, – rašoma pranešime.

Ankstesniame pranešime spaudai ambasados interneto svetainėje (vėliau jis buvo pašalintas) buvo atmesta teroristinio išpuolio versija. Remiantis preliminariais duomenimis, sugedo lėktuvo variklis.

Aviacinių nelaimių tyrimų veteranas teigia, kad iš skrydžio sekimo duomenų ir mėgėjiško vaizdo įrašo nepanašu, jog viskas susiklostė pagal įprastinį variklio gedimo ar gaisro scenarijų. Nors įrodymų tėra nedaug, jie leidžia spėti veikiau apie bombą ar raketą, „Bloomberg“ sakė buvęs Jungtinių Valstijų Federalinės aviacijos administracijos avarijų tyrimų padalinio vadovas Jeffrey Guzzetti.

„Lėktuvai per tokį trumpą laiką taip paprastai neužsidega ir ugnis taip sparčiai neišplinta, nebent ugnį ir sprogimą sukeltų tyčinis veiksmas“, – interviu sakė J. Guzzetti.

Jei mėgėjiškas vaizdo įrašas pasirodys esąs nesuklastotas, tai reikš, kad krisdamas lėktuvas virto ugnies kamuoliu, sako J. Guzzetti. Pasak eksperto, lėktuvo skleista vaiski liepsna ir šviesa taip pat leidžia spręsti apie sprogimą.

Amerikiečių dienraštis „The New York Times“ rašo, kad ekspertų teigimu, įvykių seka net ir katastrofiškos nelaimės atveju yra itin reta. Netikėtumą dar labiau padidina tai, kad lėktuvas buvo palyginti naujas, 2016 metų, o jo modelis pasižymėjo labai gera saugumo statistika.

„Lėktuvai beskrisdami nei iš šio, nei iš to nesprogsta. Taip nebūna“, – sako Richardas Aboulafia, aviacijos konsultacijų kompanijos „Teal Group“ viceprezidentas analizei.

Orlaivis turėtų pajėgti skristi net ir sugedus vienam varikliui. Jei įvyksta nekontroliuojamas variklio gedimas, kai susiskaido variklio dalys, šrapnelis gali pažeisti ar netgi sunaikinti lėktuvą, tačiau taip nutinka retai.

Aviacijos ekspertas iš Rusijos, su kuriuo kalbėjosi „Current Time“, paragino atsižvelgti ir į kitus veiksnius. „Turime suprasti, kad šiuo atveju variklio gaisras buvo ne priežastis, o pasekmė. Lėktuve nutiko kažkas, dėl ko kilo gaisras“, – komentavo Vadimas Lukaševičius, buvęs rusų orlaivio „Sukhoi“ kūrėjas.

Vaizdo įraše, jei jis yra autentiškas, matyti, „kad lėktuvas krito 25 laipsnių kampu ir jau degė. Vadinasi, jis jau buvo nekontroliuojamas dar prieš rėždamasis žemėn“, – pažymėjo V. Lukaševičius.

Ekspertui, išreiškusiam smarkią abejonę dėl Irano „objektyvumo“, tai rodo, kad negalima atmesti raketos smūgio ar teroristinio išpuolio tikimybės. Atsižvelgdamas į ankstesnius raketų smūgius, Teheranas turėjo uždaryti Irano oro erdvę civilių lėktuvų skrydžiams, pridūrė V. Lukaševičius.

„Vis dar negalima atmesti nė vienos [su avarija susijusios] hipotezės, nesvarbu, kaip menkai tikėtina ji galėtų atrodyti“, – pabrėžė ekspertas.

Remiantis nuolaužų nuotraukomis, kuriose matyti daugiausia „labai mažos“ dalelės, galima manyti, kad lėktuvas sprogo ne ore, o atsitrenkęs į žemę, teigia V. Lukaševičius. „Tačiau ši detalė rodo tik tai, kaip lėktuvas sudužo. Į klausimą, kas sukėlė avariją, tebeturi atsakyti tyrimas, jei jis bus objektyvus“, – aiškino ekspertas.

Tyrimų grupės „Bellingcat“ įkūrėjas Eliotas Higginsas, tyręs MH17 skrydį vykdžiusio lėktuvo numušimą virš rytinės Ukrainos 2014-aisiais, teigė, kad įrodymai nebūtinai papildo vieni kitus, rašo „The Telegraph“.

„Parodytas sparno apgadinimas nereiškia, kad prieš orlaivį buvo pasitelkta priešlėktuvinė gynyba. Mano manymu, labiausiai tikėtina, jog pavojų sukėlė paties orlaivio nuolaužos“, – „Twitter“ rašė E. Higginsas.

I really have to stress this, we saw the same thing happen with MH17, mud and rocks in low resolution photographs being wrongly identified as shrapnel damage, led some people to make early, faulty, conclusions about the wreckage, and the same is happening here. https://t.co/XkeV7CKbTs