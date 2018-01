Šis puslapis sulaukė lavinos rasistinių komentarų, o vėliau – 20 tūkst. palaikymo žinučių. Žiniasklaidai paskelbus Asel pirmuoju šių metų Vienos naujagimiu, internete pasipylė rasistiniai komentarai. Migrantams ir pabėgėliams padedanti katalikiška labdaros organizacija „Caritas“ savo ruožtu inicijavo naujagimės ir jos tėvų Naime ir Alpero Tamga palaikymo akciją. „Tai visiškai naujas neapykantos elektroninėje erdvėje matmuo – nusitaikyta į nekaltą naujagimę, – pareiškė „Caritas“ Vienos skyriaus vadovas Klausas Schwertneris. – Tai jau peržengia raudoną liniją.“ K. Schwertneris teigė, kad prieš „Facebook“ puslapį tikriausiai buvo imtasi koordinuotų veiksmų siekiant, kad jis būtų pašalintas, ir paragino šio socialinio tinklo savininką Marką Zuckerbergą atkurti prieigą. Susiję straipsniai: Žaibiškai išplitusi žinia: po moksleivės skundo Vokietijoje – šokiruojantis sprendimas Vokiečius kankina negera nuojauta: užsimena apie bėgimą į Rytų Europą „Norime parodyti, kad „Facebooke“, kaip ir tikrame gyvenime, meilė yra stipresnė už neapykantą,“ – sakė jis. Neapykantos žinutės pasirodė Austrijos visuomenėje neslūgstant įtampai dėl migrantų antplūdžio į Europą ir islamo. Naujojo kanclerio konservatoriaus Sebastiano Kurzo vadovaujamoje vyriausybėje yra kraštutinių dešiniųjų partija. Viename iš priešiškų žinučių naujagimės šeimai rašoma , kad naujasis Vidaus reikalų ministras kraštutinis dešinysis Herbertas Kicklis „išsiųs jus iš šalies“.











