Policija šiuo metu ieško įtariamojo šaulio. Operacija vyksta Vienos centre.

Šūviai aidėjo Liugeko rajone, kuris žinomas dėl savo kavinių ir yra populiarus tarp miesto lankytojų.

Policija išplatino pranešimą, kad vyksta šaulio gaudynės, tačiau paprastiems žmonėms pavojaus nėra. Kol kas nėra priežasčių manyti, kad incidentas susijęs su terorizmu.

Apie įvykį pranešta maždaug 13:30 vietos (14:30 Lietuvos) laiku.

