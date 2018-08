Austrijos diplomatijos vadovė, praėjusį savaitgalį pakvietusi V. Putiną į savo vestuves, sukėlė nuostabą tiek savo šalyje, tiek užsienyje. Radijui „Oe1“ K. Kneissl šeštadienį sakė, kad tai buvo spontaniškas sprendimas, kurį ji priėmė Rusijos vadovui lankantis Vienoje birželį. Per vestuves nufilmuotame vaizdo įraše matyti, kaip nuotaka šoka valsą su V. Putinu ir pasibaigus šokiui giliai pritūpia. „Jei kada matėte puotos atidarymą, turėjote ne kartą matyti tokį tūpsnį (šokio) pabaigoje“, – sakė K. Kneissl. „Komentaruose tai buvo vaizduojama kaip nuolankumo, silpnumo ženklas. Visi, kas mane pažįsta, žino, kad nesilankstau niekam," – pridūrė ji.

