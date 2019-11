Išvykęs pirmojo vizito į ES priklausančią šalį per daugiau kaip trejus metus A. Lukašenka susitiko su Austrijos prezidentu Alexander'u van der Bellenu. Kovą Baltarusijoje lankėsi austrų kancleris Sebastianas Kurzas.

Baltarusijai, dažnai kritikų Vakaruose pavadinamai „paskutiniąja Europos diktatūra“, yra paskelbta sankcijų dėl prastos žmogaus teisių padėties ir sąžiningų rinkimų stygiaus. 65-erių A. Lukašenka retai lankosi Europos valstybėse.

Tačiau pastaraisiais metais Vakarai ir Minskas deda pastangas, kad pagerintų savo santykius, Kremliui siekiant artimesnių ryšių tarp Rusijos ir Baltarusijos.

A. Lukašenkos teigimu, jo šalis tarp Rytų ir Vakarų „įsiterpusi kaip replės“.

„Nepaisant to, kartais mums labai gerai sekasi“, – žurnalistams sakė Baltarusijos prezidentas per bendrą spaudos konferenciją su A. Van der Bellenu.

Paklaustas apie žmogaus teisių padėtį Baltarusijoje A. Lukašenka sakė, kad „tai yra šalis, kur galima taikiai ir saugiai atsipalaiduoti“.

„Kad išliktume, esame naudoję įvairius metodus, bet niekas negali pasakyti, kad jie buvo nedemokratiški arba pakenkė Baltarusijos žmonėms“, – teigė jis.

Mirties bausmė

Tarptautinės organizacijos „Reporteriai be sienų“ (RSF) parengtame Pasaulio spaudos laisvės indekse Baltarusija užima 153 vietą. Be to, Baltarusija vis dar nepriklauso Europos Tarybai, svarbiausiai žemyno žmogaus teisių organizacijai.

A. Van der Bellenas, kuris pernai pats viešėjo Baltarusijoje, sakė aptaręs su A. Lukašenka daug klausimų, įskaitant Ukrainos krizę, ir vylėsi „pagilinti“ Vienos ir Minsko santykius.

Austrija taip pat rekomendavo Baltarusijai – vienintelei mirties bausmę vis dar taikančiai Europos valstybei – bent jau paskelbti egzekucijų moratoriumą.

A. Lukašenka savo ruožtu sakė, kad mirties bausmė galėtų būti panaikinta tik referendumu, o 1996-aisiais per tokį plebiscitą piliečiai nepritarė siūlymui. Prezidentas pridūrė, kad nuo to laiko baltarusių nuomonė šiuo klausimu nepasikeitė, todėl rengti naujo referendumo esą nereikia.

Tarptautiniai stebėtojai taip pat kritikuoja Baltarusiją, kad joje nevyksta laisvi ir sąžiningi rinkimai. Sekmadienį šalyje vyks parlamento rinkimai.

Pasak politologo Artiomo Šraibmano, tai, kad A. Lukašenka prieš rinkimus lankosi ES valstybėje, yra jo „diplomatinė sėkmė“.

A. Van der Bellenas, kurio šalis nepriklauso NATO ir dažnai vaizduoja save kaip neutralią tarpininkę tarp pasaulio galybių, sakė pajutęs „tam tikrą suartėjimą“ tarp Baltarusijos ir ES.

A. Lukašenka pabrėžė, kad ES „tampa svarbia mūsų politine ir verslo partnere“.

Rusija yra artimiausia Baltarusijos sąjungininkė ir turi su ja sudariusi sutartį, pagal kurią numatytas glaudus prekybinis ir karinis bendradarbiavimas.

Vis tik pastaraisiais mėnesiais Maskva spaudžia Minską dėl glaudesnės integracijos. Nors A. Lukašenka teigiamai vertina artimesnių santykių su Rusija galimybę, jis atmeta idėją suvienyti abi valstybes.

Maskva savo ruožtu neigia, kad to nori. Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas yra sakęs, jog yra „normalu“, kad Minskas palaiko ryšius su kitomis šalimis.

„Ištikimiausia“ sąjungininkė Europos Sąjungoje

Rugsėjį A. Lukašenka taip pat yra sakęs, kad nori pagerinti santykius su Vašingtonu. Tada retų derybų į Minską buvo atvykęs tuometinis Baltųjų rūmų nacionalinio saugumo patarėjas Johnas Boltonas.

Sovietų Sąjungos laikais kolūkiui pirmininkavęs A. Lukašenka 1994 metais tapo pirmuoju nepriklausomos Baltarusijos prezidentu ir nuo to laiko valdo šalį.

2016 metais A. Lukašenka lankėsi Italijoje ir Vatikane, Europos Sąjungai panaikinus didžiąją dalį sankcijų, kurios buvo paskelbtos baltarusių lyderiui ir keliems kitiems veikėjams, siekiant paskatinti Baltarusijos pažangą žmogaus teisių srityje.

Nuo 2016-ųjų A. Lukašenka nekart buvo kviečiamas apsilankyti Europos šalyse, bet iki šiol atmesdavo visus kvietimus.

Austrija yra vienas didžiausių Baltarusijos tiesioginių užsienio investicijų šaltinių. Baltarusijos žiniasklaida praminė šią šalį „ištikimiausia“ Minsko sąjungininke Europos Sąjungoje.

A. Lukašenka yra lankęsis Austrijoje ir asmeniniais tikslais. 2002 metais jis šioje šalyje slidinėjo su šeima. Kovą lankydamasis Baltarusijoje S. Kurzas padovanojo A. Lukašenkai rankų darbo medines slides.