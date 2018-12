16-metis gegužės mėnesį pasmaugė savo septynerių metų kaimynę, kuri jo namuose žaidė kompiuterinius žaidimus, ir pabandė nupjauti jai galvą, o paskui paliko jos palaikus konteineryje Vienoje. Paauglys, kuris anksčiau nebuvo teistas, sakė, jog elgėsi, kaip liepė „balsai“. Vienos teismas trečiadienį vakare jam skyrė beveik maksimalią laisvės atėmimo bausmę, galimą tokio amžiaus nusikaltėliui. Teismas nurodė perkelti nuteistąjį į „instituciją psichikos problemų turintiems nusikaltėliams“. Teismas nustatė, kad paauglys gali būti laikomas pakaltinamu, nors du ekspertai pateikė prieštaringas nuomones šiuo klausimu. Teisėjai atmetė prokurorų ir advokatų raginimus siekti trečios nuomonės.

