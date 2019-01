57, 36 ir 32 metų vyrų palaikai buvo paimti šeštadienį vakare netoli Lecho, kelios valandos po to, kai vieno šių slidininkų žmona pranešė apie jų dingimą. Austrijos vakarinės Forarlbergo provincijos policija sekmadienį pranešė, kad dėl gausaus sniego ir lavinų pavojaus turėjo atšaukti dar vieno vokiečio paiešką. Dingusysis yra 28 metų amžiaus. Šį mėnesį kai kuriose Europos dalyse per incidentus, susijusius su oro sąlygomis, jau žuvo mažiausiai 24 žmonės. Šeštadienį Pietų Vokietijos ir Austrijos pareigūnai pasinaudodami pagerėjusiais orais valė gausų sniegą nuo stogų ir kelių.

