Į trečią dešimtį įžengęs vyras prisipažino 2017 metų rugsėjį nužudęs savo jaunesnę seserį. Jam skirta griežčiausia įstatymų numatyta bausmė. Auka tapusi mergina, kuriai buvo 17-18 metų, kentėjo dėl tėvo ir brolio smurto, kol galiausiai pabėgo iš namų ir pasiprašė į prieglaudą. Brolis ją ten rado ir užpuolė seserį, kai ši ėjo į mokyklą. Nužudymas buvo įvykdytas dėl „klaidingai suvokiamo garbės jausmo, neatitinkančio Vidurio Europos visuomenės vertybių“, Austrijos naujienų agentūra APA citavo teisėją Stefaną Apostolį. Nuteistasis, 2013 metais atvykęs gyventi į Vieną, žada teikti apeliaciją. „Noriu paprašyti atleidimo. Aš įvykdžiau nusikaltimą“, – žiniasklaida citavo afgano, kurio vardas nebuvo atskleistas, žodžius per trečiadienį vykusį teismo posėdį. Jaunuolis sakė taip pasielgęs „dėl mūsų kultūros“. Neseniai paskelbta Jungtinių Tautų pagalbos misijos Afganistane (UNAMA) ataskaita apžvelgia šimtus moterų nužudymo atvejų. Daugelis šių nusikaltimų buvo vadinamieji nužudymai dėl garbės. Moterys tokiais atvejais būdavo užpuolamos – dažnai jų giminaičių vyrų – dėl incidentų, esą užtraukusių „gėdą“ jų šeimoms.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.