23 metų afganą prisiekusieji pripažino kaltu dėl keturių bandymų nužudyti. Užpuolikas savo veiksmų nepaaiškino jokiais politiniais motyvais. Viena pora ir jos 17 metų duktė per pirmąją ataką netoli Vienos Nestroy (Nestrojaus) aikštės metropoliteno stoties „Nestroyplatz“ patyrė sunkių sužeidimų ir išgyveno tik dėl greito gelbėjimo tarnybų atsako. Tuomet užpuolikas nuėjo į Pratersterno aikštės rajoną ir subadė savo narkotikų tiekėją, kurį kaltino dėl savo „liūdnos gyvenimo situacijos“, sakė prokurorai. Per laiką tarp abiejų atakų su užpuoliku buvo susidūręs dar vienas praeivis, bet jis sužeidimų išvengė. Įtariamasis taip pat buvo nuteistas dėl kaltinimo prievarta, susijusio su šiuo susidūrimu. Teismo metu gynyba stengėsi įvykius vaizduoti kaip „narkotikų sukeltos psichozės“ rezultatą, nes kaltinamasis buvo suvartojęs trys gramus kokaino ir kelias ekstazio tabletes. Medicinos ekspertas paliudijo, kad vyro organizme buvo nustatyta nedidelė psichoaktyvios medžiagos tetrahidrokanabinolio (THC) koncentracija dėl kanapių vartojimo. Psichiatras Peteris Hofmannas teismui sakė, kad nebuvo priežasties siųsti kaltinamąjį priverstinai gydyti ir kad minimos atakos buvo „siautėjimas, kaip, deja, šiais laikais vis dažniau pasitaiko“. Atrodo, kad pyktis ir neviltis užpuolikui kaupėsi kelerius metus, sakė P. Hofmannas. Kaltinamasis ir jo advokatai ketina apskųsti nuosprendį.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.