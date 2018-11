Pasak S. Kurzo, manoma, kad šis pulkininkas bendradarbiauti su Rusijos žvalgyba pradėjo 10-e dešimtmetyje ir tai darė iki 2018-ųjų. Užsienio reikalų ministrė Karin Kneissl dėl šio reikalo iškvietė Rusijos ambasadorių ir atšaukė būsimą kelionę į Rusiją, pridūrė kancleris. „Žinoma, jei tokie atvejai pasitvirtina, ar tai būtų Nyderlanduose, ar Austrijoje, tai negali pagerinti santykių tarp Europos Sąjungos ir Rusijos“, – teigė S. Kurzas. Jis užsiminė apie keturių rusų agentų išsiuntimą iš Nyderlandų šių metų balandį. Įtariama, kad jie planavo kibernetinę ataką prieš Hagoje įsikūrusios Cheminio ginklo uždraudimo organizacijos (OPCW) sistemas. Susiję straipsniai: Austrija atsisako pasirašyti JT pasaulinę migracijos sutartį Austrijos lyderis gina spaudos laisvę po skandalingo policijos pajėgų pareigūno pasiūlymo „Rusų šnipinėjimas Europoje yra nepriimtinas ir bus smerkiamas“, – pridūrė Austrijos kancleris. Austrų gynybos ministras Mario Kunasekas per spaudos konferenciją sakė, kad apie įtariamą šnipą sužinota „prieš kelias savaites“, kai buvo gauta informacijos iš kitos Europos žvalgybos agentūros.

