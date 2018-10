Austrijos medikų asociacijos organizuota peticija, kurią pasirašė 881 569 žmonės, padidino spaudimą Austrijos kraštutinių dešiniųjų Laisvės partijai (FPOe) nebeprieštarauti referendumui šiuo klausimu. Surinktų parašų skaičius, reiškiantis 14 proc. visų rinkėjų ir daugiau kaip 10 proc. visų šalies gyventojų, yra septintas pagal dydį tokio pobūdžio peticijoms, pažymėjo visuomeninis radijas „Oe1“. Austrija yra tarp paskutinių Europos valstybių, kuriose vis dar leidžiama rūkyti baruose ir restoranuose, nors uždrausti tai raginama jau 13 metų. Dėl šios priežasties kovos su rūkymu grupės Austriją praminė „Europos pelenine“. 2015 metais atrodė, kad padėtis keisis, nes tuometinė vyriausybė – centro kairės socialdemokratų (SPOe) ir centro dešinės Liaudies partijos (OeVP) „didžioji koalicija“ – nubalsavo už draudimą, turėjusį įsigalioti šių metų gegužę. Tačiau po 2017 metų spalio rinkimų FPOe ir jos lyderis Heinzas-Christianas Strache, kuris pats yra didelis rūkalius, šio draudimo panaikinimą iškėlė kaip prisijungimo prie koalicijos su kanclerio Sebastiano Kurzo OeVP sąlygą. Tad rūkymas baruose ir restoranuose liko neuždraustas, tik rūkyti galima specialiai tam skirtose zonose, nors ši taisyklė ir ne visada griežtai taikoma. Atskira zona nebūtina mažiau nei 50 kv. m ploto įstaigose, jei jų savininkai leidžia jose rūkyti. Tokia situacija yra „nenormalumas, prieštaraujantis tendencijai likusioje pasaulio dalyje“, nurodo medikų asociacija, kuri pabrėžia, kad Austrijoje kasmet dėl priežasčių, susijusių su rūkymu, miršta 13 tūkst. žmonių. Kaip nurodo Eurostatas, rūko 30 proc. vyresnių nei 15 metų austrų. Tai trečias pagal dydį skaičius Europos Sąjungoje. Be to, cigaretės Austrijoje yra vienos pigiausių ES. „Rinkimų kampanijos pokštas“ Dėl įspūdingos paramos prieš rūkymą nukreiptai peticijai FPOe atsidūrė nesmagioje padėtyje: partija yra sakiusi, kad labai nori skatinti „tiesioginę demokratiją“, bet nuolat atsisakydavo svarstyti referendumą rūkymo klausimu. „Jei raginimas dėl tiesioginės demokratijos yra daugiau nei tik rinkimų kampanijos pokštas, vyriausybė turi leisti rengti referendumą“, – sakė naujoji SPOe lyderė Pamela Rendi-Wagner (Pamela Rendi-Vagner). FPOe peticijos rezultatus aiškino savaip. Įtakingas FPOe parlamentaras Walteris Rosenkranzas (Valteris Rozenkrancas) sakė, kad didelis aktyvumas „pademonstravo gyventojų troškimą gauti daugiau tiesioginės demokratijos“, bet partijos lyderis H.-Ch. Strache pabrėžė, kad „daugiau kaip 85 procentai“ rinkėjų peticijos nepasirašė ir kad nebuvo pasiektas 900 tūkst. parašų „slenkstis“, kurį peržengus, kaip žadėjo partija, kada nors po 2021-ųjų būtų rengiamas referendumas. Vis dėlto, kaip pažymi bulvarinis laikraštis „Kronen Zeitung“ ir kita Austrijos spauda, FPOe bus sunku paaiškinti, kodėl ji iškart neorganizuoja referendumo. Keli įtakingi OeVP politikai, tarp jų Graco ir Zalcburgo merai, taip pat parėmė referendumą. Nors taip pat dirbo ankstesnėje vyriausybėje, kuri pritarė draudimui, kancleris S. Kurzas atkakliai tyli šiuo klausimu. H.-Ch. Strache, kuris taip pat yra vicekancleris, tvirtina, kad dabartinė tvarka palaiko „pasirinkimo laisvę“ ir gina „nerūkančiųjų, rūkančiųjų ir restoranų savininkų interesus“. Tačiau vis daugiau įstaigų pačios uždraudžia rūkyti. Šalies verslui atstovaujantys Ekonomikos rūmai nurodo, kad „nė viena šiemet įsteigta įstaiga neišskyrė rūkymo zonų“.

