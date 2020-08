Australijos Viktorijos valstija smarkiai griežtina judėjimo ribojimus Melburne

Nuo sekmadienio vakaro nuo 20.00 val. iki 05.00 val. mieste galios griežtas draudimas gyventojams palikti namus, sakė Viktorijos ministras pirmininkas Danielis Andrewsas.

Be to, antrojo pagal dydį Australijos miesto gyventojai galės sportuoti lauke tik valandą per dieną. Eiti apsipirkti galės tik vienas namų ūkio narys.

Žmonės Melburne nuo savo gyvenamosios vietos negalės nutolti daugiau nei per penkis kilometrus.

Koronaviruso nulemtų ribojimų padidinimą iki ketvirto laipsnio D. Andrewsas aiškino „nepriimtinai dideliu“ užsikrėtimų rodikliu. Naujos taisyklės galios iki rugsėjo 13 dienos.

Mieste ateinančias šešias savaites draudžiamos ir vestuvės. Per pirmąją užsikrėtimų bangą Australijoje vestuvių svečių skaičius buvo apribotas iki penkių. Premjeras pabrėžė, jog griežtos priemonės būtinos, kad pandemija nesitęstų „mėnesių mėnesiais“.

Dauguma mokyklų ir universitetų Melburne nuo ketvirtadienio vėl grįš prie nuotolinio mokymo. Nuo tada vėl neveiks darželiai. Apie daugiau ribojimų, pavyzdžiui, įmonėms bus paskelbta pirmadienį.

Viktorijos tarnybos sekmadienį pranešė apie 671 naują infekcijos atvejį ir septynias mirtis. Daugiausiai užsikrėtimų registruota Melburne.