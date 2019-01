21 metų mergina buvo trečiadienį po vidurnakčio nužudyta grįždama namo iš vieno humoro šou Melburne. Keliomis valandomis vėliau praeiviai rado jos kūną krūmuose netoli tramvajaus stotelės. Penktadienį 11 val. 20 min. vietos (2 val. 20 min. Lietuvos) laiku pareigūnai suėmė 20-metį vyrą, gyvenantį Melburno priemiestyje, pranešė policija. „Žmogžudysčių tyrimo skyriaus detektyvai suėmė vyrą atliekant tyrimą dėl Aiios Maasarwe mirties“, – sakoma Viktorijos valstijos policijos pranešime. „Policija nori padėkoti visuomenei už pagalbą tiriant“, – pridūrė teisėsauga. Ketvirtadienį policija nurodė, kad A. Maasarwe buvo nužudyta per naktį įvykdytą „pasibaisėtiną, šiurpų išpuolį“, kai studentė telefonu kalbėjosi su seserimi. Aktyvistai, penktadienį susirinkę į gedulingą budėjimą A. Maasarwe atminimui, ragino užbaigti „smurto prieš moteris epidemiją“. Keletas atminimo renginių turėtų būti surengti ir penktadienį. Australijos premjeras Scottas Morrisonas penktadienį paskelbtoje „Twitter“ žinutėje rašo, kad šis nusikaltimas yra „neįtikėtinai sukrečianti, pasibaisėtina ir tragiška ataka“. „Mano širdis – su Aiios šeima ir draugais, taip pat visais, kurių gyvenimą ji buvo palietusi“, – pridūrė vyriausybės vadovas.

