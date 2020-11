Australijos pajėgos atsiprašė už karo nusikaltimus Afganistane

Jis kalbėjo apie „gėdingą egocentriškos karių kultūros rezultatą“.

Tyrimas esą atskleidė „rimčiausius“ karinio elgesio ir profesionalių vertybių pažeidimus. Atlikdamas tyrimą, Australijos pajėgų generalinis inspektorius ketverius metus aiškinosi neteisėtus žudymus ir nusižengimus tarptautinei karo teisei 2005-2016 metais. Buvo išklausyta per 330 liudytojų, mažiausiai 55 atvejais pradėtas tyrimas.

Ataskaitoje kalbama apie „toksiško konkurencinio mąstymo“ specialiajame dalinyje kultūrą, kuri lėmė, kad kai kurie kariai ignoravo taisykles. Nė vienas šių „neteisėtų nužudymų“ neįvyko per „mūšio įkarštį“, sakė A. Campbellas. „Kiekvienas asmuo, su kuriuo buvo kalbama per šį tyrimą, suprato tarptautinę karo teisę ir misijos taisykles, kuriomis remiantis jie tarnavo“, - pabrėžė vadas.

„Australijos ginkluotųjų pajėgų vardu nuoširdžiai ir begaliniai atsiprašau Afganistano gyventojų už bet kokį netinkamą elgesį“, sakė A. Campbellas. Jis pasisakė už tai, kad įtariami kariai būtų patraukti baudžiamojon atsakomybėn.

Po 2001 metų rugsėjo 11-osios išpuolių Australija nusiuntė į Afganistaną daugiau kaip 26 000 karių, kad, be kita ko, JAV pajėgų pusėje kovotų su Talibano ir „Al Qaeda“ islamistais. 2013-aisiais Australija savo pajėgas iš šalies atitraukė. Nuo tada vis pasigirsdavo sunkių kaltinimų australų elitinio dalinio kariams. Be kita ko, australų kariai kaltinami per kratą nužudę šešiametį vaiką.