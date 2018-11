Australijoje siaučiant krūmynų gaisrams evakuojami tūkstančiai gyventojų

Karščio bangos alinamoje Kvynslando valstijoje greit plintant gaisrams, maždaug 8 tūkst. žmonių buvo pasakyta išvykti iš Greismyro miesto, esančio į pietus nuo Rokhamptono centrinio pakrančių rajono, nes ugnis ėmė kelti pavojų namams. Meteorologijos biuras kai kuriuose centriniuose rajonuose paskelbė „katastrofišką gaisrų pavojų“ – tai aukščiausio laipsnio pavojus. Ugniagesiai tuo tarpu stengiasi suvaldyti daugiau kaip 130 visoje valstijoje siaučiančių gaisrų. Pasak Meteorologijos biuro, Kvynslande registruojama rekordinė oro temperatūra, valstijos sostinėje Brisbane termometro stulpelis pakilo iki 37,9 Celsijaus laipsnio padalos. Uždarytos mažiausiai 34 mokyklos. Pareigūnai anksčiau trečiadienį sakė, kad sunaikintų namų skaičius „tikriausiai yra vienaženklis“, bet dar per anksti jį patvirtinti. Kitos valstijos į pagalbą Kvynslandui siunčia savo ugniagesių. Australijoje ekstremalios oro sąlygos nėra naujiena – šalis patiria staigių potvynių, smėlio audrų, itin didelių sausrų net tuose regionuose, kurie dabar merkiami lietaus. Susiję straipsniai: Užmigęs lėktuvo pilotas praskrido kelionės tikslą Prie Australijos krantų išgelbėtas amerikietis iš apvirtusio laivo Į pietus nuo Kvynslando esančiame Naujajame Pietų Velse trečiadienį Sidnėjų talžė stiprios audros su perkūnija. Vietos meteorologijos biuras pranešė, kad kai kur per kelias valandas iškrito daugiau kaip 106 mm lietaus – mėnesio norma. Buvo atšaukta skrydžių, uždarytos kai kurios geležinkelio linijos, užlietuose keliuose įstrigo automobilininkų.

