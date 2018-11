Pasak gelbėtojų, per pirmadienio popietę įvykusį ryklio užpuolimą prie Sekminių salų šalia Kvynslando valstijos krantų vyrui buvo smarkiai sužalotos kojos ir viena ranka. 33 metų vyras mirė sraigtasparniu gabenamas į ligoninę žemyne, pranešė visuomeninis transliuotojas ABC. Prieš mažiau nei du mėnesius tame pačiame regione viena australė ir 12-metė buvo smarkiai sukandžiotos ryklių per du incidentus, įvykusius nepraėjus nė parai vienas po kito. Po šių užpuolimų nemažai turistų pritraukiančiuose vandenyse vietos tarnybos meškerėmis sugavo ir užmušė kelis ryklius. Prie įspūdingais atogrąžų vaizdais pasižyminčių Sekminių salų ryklių užpuolimų įvyksta retai. Iki pastarosios incidentų virtinės vėliausias pranešimas apie susidūrimą su jūrų plėšrūnais buvo gautas prieš aštuonerius metus, pažymėjo ABC.

