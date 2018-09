36 metų Ramisas Jonuzi buvo nužudytas nuomojamame name Melburno priemiestyje praėjusių metų spalio 25 dieną. To namo šeimininkai, 38-erių Ryanas Charlesas Smartas ir 37-erių Craigas Jonathonas Levy, Viktorijos valstijos Aukščiausiajame Teisme pripažino savo kaltę dėl nužudymo. R. Ch. Smartas už grotų turės praleisti mažiausiai šešerius metus iš jam skirtos devynerių metų bausmės. C. J. Levy buvo skirta pusaštuntų metų laisvės atėmimo bausmė, bet kalėjime jis privalės praleisti bent puspenktų metų. Dar vienas su tais vyrais gyvenęs asmuo, Jasonas Coltonas, dėl R. Jonuzi nužudymo bus teisiamas kitais metais. Jei bus pripažinta jo kaltė, jam gresia laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė. R. Jonuzi nuomojosi kambarį tų trijų vyrų name per „Airbnb“. Iš pradžių jis ketino ten likti kelias dienas, tačiau galiausiai gyveno ten savaitę. Kadangi nuomininkas nesumokėjo 210 Australijos dolerių (129 eurų) skolos, jo buvo paprašyta išvykti, sakoma bylos dokumentuose. Svečiui susiruošus išvykti, dėl jo skolos už nuomą įsiplieskė konfliktas. R. Jonuzi buvo spardomas ir daužomas svetainėje, kol prarado sąmonę. C. J. Levy padėjo jį išnešti į lauką, o tada telefone patikrinęs R. Jonuzi banko sąskaitą sužinojo, kad vyras teturėjo 6 Australijos dolerius (3,7 euro). Tada namo šeimininkai vėl ėmė jį mušti. „Kurį laiką per ataką ponas Jonuzi gulėjo ant žemės be sąmonės (...) jis buvo bejėgis“, – sakė teisėjas Andrew Tinney.

