Problemų persekiojamas premjeras antradienį nedideliu balsų skirtumu atrėmė populisto vidaus reikalų ministro Peterio Duttono bandymą jį pašalinti iš Liberalų partijos lyderio posto. Per balsavimą M. Turnbullą palaikė 48 partijos nariai, už P. Duttono kandidatūrą pasisakė 35 liberalai. Iššūkis premjerui buvo mestas liberalams pastaraisiais mėnesiais viešosios nuomonės apklausose atsiliekant nuo opozicijoje esančių leiboristų. Partinė nesantaika kulminaciją pasiekė pirmadienį, kai liberalų politikai sukilo prieš M. Turnbullo planus didėjant energijos kainoms įstatymu įtvirtinti siekį sumažinti į atmosferą išmetamo anglies dvideginio kiekį. Nors premjeras laimėjo balsavimą, jis parodė, kad dešimtys liberalų parlamentarų nenori matyti M. Turnbullo lyderio poste. Savo ruožtu P. Duttonas trečiadienį toliau intensyviai telkė palaikymą dar vienam prognozuojamam bandymui atimti iš M. Turnbullo Liberalų partijos vairą. P. Duttonas po pirmojo nesėkmingo bandymo kandidatuoti į partijos vadovo postą pasitraukė iš vidaus reikalų ministro pareigų. Jo pavyzdžiu atsistatydinimo pareiškimus parašė dar mažiausiai devyni ministrai, tarp jų sveikatos apsaugos ir prekybos, pranešė televizijos ABC ir „Sky News“. Kol kas premjeras patenkino du atsistatydinimo pareiškimus – P. Duttono ir tarptautinės plėtros Concettos Fierravanti-Wells. Padrąsintas jam parodyto palaikymo, P. Duttonas, laikomas didesniu konservatoriumi už nuosaikių pažiūrų M. Turnbullą, ėmėsi žingsnių švelninti kieto vyruko įvaizdį, kurį puoselėjo dirbdamas vidaus reikalų ir imigracijos ministru, ir pristatyti visuomenei savo politinę darbotvarkę. Buvęs policininkas, pripažįstantis, jog šypsosi itin retai, neslepia ambicijų vadovauti šaliai. „Diskutuoju su kolegomis. Neketinu kalbėti užuolankomis“, – sakė jis komercinei radijo stočiai „3AW“ apie planus mesti dar vieną iššūkį M. Turnbullui. „Tai yra sąžiningumas ir atvirumas. Būtent taip į tai žiūriu“, – sakė jis. P. Duttonas pridūrė manąs, kad jo vadovaujami liberalai galėtų įveikti Billo Shorteno leiboristus rinkimuose, kurie turėtų įvykti iki ateinančių metų vidurio. „Tikrai nesiekčiau lyderio posto, jei netikėčiau, kad galiu įveikti Billą Shorteną“, – sakė 47 metų politikas. Pasak P. Duttono, tapęs premjeru jis daugiausiai dėmesio skirtų pastangoms sumažinti elektros kainas, apriboti imigraciją ir didinti investicijas į vandentvarką, kad padėtų nuo sausrų kenčiantiems ūkininkams.

